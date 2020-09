”Gudfadern del 3” släpps i ny version

”Gudfadern del 3”, den minst hyllade av de annars så hyllade Francis Ford Coppola-regisserade maffiafilmerna i ”Gudfadern”-serien, ska släppas på nytt – med ett helt nytt slut.

Filmen har restaurerats och klippts om av Coppola själv, och kommer att gå upp på biografer i december innan den dyker upp på strömningstjänster och hemvideo. Den har dessutom fått den nya engelska titeln ”Mario Puzo's the Godfather coda: The death of Michael Corleone”.

”Gudfadern”-filmerna bygger på författaren Mario Puzos bok med samma namn, och Puzo var även med och skrev manus till de tre filmerna.