Svenska rockbandet The Hives släpper sitt första livealbum den 25 september.

”The Hives live at Third Man Records”, som albumet heter, är inspelat inför publik på Jack Whites skivbolag tillika konsertscen i Nashville under en USA-turné i fjol. Det innehåller låtar som ”Main offender”, ”Tick tick boom”, ”Walk idiot walk” och ”Hate to say I told you so”, skriver Consequence of Sound