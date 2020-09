Alexander Agrell har sett Josefin Johansson på Humorfestivalen.

Josefin Johansson STANDUP. Hotell Lundia, 4/9. Lund comedy festival.

”Kom ihåg att hålla avståndet mellan er. Inget hångel i kväll”, skojade presentatören.

”Vi får väl se”, hördes Josefin Johanssons röst bakom skynket.

Om det sedan verkligen förekom avancerad närkontakt i publiken, så måste det ha varit småskaligt, för inget märktes av. Men på scenen handlade allt om hångel och ännu värre/bättre saker.

Josefin Johansson, som nu testade nyskrivet material med den äran, deklarerade direkt att hon blev singel i maj 2019. Sedan följde a) en lektion i hur man bör använda och värdera på Tinder (”tunnelbanelinjerna måste stämma”) och andra människors konstiga Tindertekniker samt b) en genomgång av alla killar som Josefin Johansson gjort värre/bättre saker med sedan den där majmånaden.

En härligt frispråkig och väldigt annorlunda, gladsprakande sexshow. Om hälften skulle vara sant är det förbluffande att Josefin Johansson på den här tiden hunnit med sånt som att leda tv:s ”Smartare än en femteklassare”. En titel som hon för övrigt definitivt är kvalificerad för själv.

Tempot och ordströmmen var svindlande, men med andningspauser så att vi hängde med bra, och allt bars fram med den mycket speciella Johanssonska kaxiga, men hjärtevärmande öppenheten. Hennes sätt att mixa kraftfullt levererade statements med små förströdda sidokommentarer ur mungipan gav hela showen naturlig dynamik och flyt.

Vi fick möta bland andra Fysioterapeuten, Bäddaren, Youtubern och Alien 3, väldigt olika typer som alla verkade ha figurerat i klart raska förhållanden, så att säga.

Vi fick också höra en del ord och uttryck som rätt sällan förekommer i ”Smartare än en femteklassare”. Och dessutom några livsvisdomar om vilken popartist en man inte bör ha en statyett av i bokhyllan och hur man får vara beredd på att fixa och trixa om man delar rum med en kompis på chartern och samtidigt är ute efter äventyr. Vem kändisen är får vi väl vänta med att få reda på tills Josefin Johanssons memoarer kommer ut nån gång.

Hon är också en utmärkt sångerska i syntpopfacket och passade på att ta sin nysläppta singel ”Fine like Bordeaux” liksom sin förra låt, ”Not my favorite”, med raderna ”I'm breaking up with you” och ”there's just to many men in my bed”, välsynkade med föreställningen.