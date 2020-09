Historisk norrman slåss om 15 miljoner dollar

En norsk herrgolfare i PGA-tourens finaltävling? Jodå, det blir faktiskt verklighet i kväll. Viktor Hovland, 22, spelar om segerchecken på sanslösa 15 miljoner dollar.

Det är som vanligt 30 spelare som har tagit sig hela vägen till East Lake i Atlanta, där det ska sättas punkt för en säsong som annars har varit allt annat än vanlig.

Men även om säsongen har blivit rumphuggen av coronapandemin kan ingen säga annat än att Viktor Hovland har förtjänat att få spela sin första finaltävling i PGA-tourens slutspel, Fedex Cup.

Innan den norske gutten blev proffs förra sommaren gav han en föraning om vad som komma skulle genom att bli bäste amatör i både US Masters och US Open, något ingen tidigare lyckats med under 2000-talet. När fjolåret var över hade Hovland slagit sig in bland de 100 bästa i världen och i år har supertalangens klättring fortsatt, inte minst tack vare segern i Puerto Rico Open i februari.

Nu är han 31:a i världen. Bäste nordbo, nio platser före Henrik Stenson. Och historisk som den förste norrmannen som får pegga upp i PGA-tourfinalen.

Norge har visserligen haft den nu pensionerade Suzann Pettersen som en lysande golfstjärna bland damerna, men på herrsidan har det varit – och är fortfarande – glest i toppen.

Det är en svår uppgift som Viktor Hovland har framför sig i tourfinalen, eftersom han tog sig dit med liten marginal och startar tävlingen hela tio slag bakom ledaren och nygamla världsettan Dustin Johnson.

Inte mycket talar därför för att 22-åringen står som slutsegrare på måndag kväll, men för norsk golf är det stort nog att han är med i startfältet. Och sanningen är att Viktor Hovland ändå inte riktigt vet vad han skulle göra om han lyckas lägga beslag på segerchecken på 15 miljoner dollar (cirka 130 miljoner kronor).

– Jag har redan en fin bil och klockor. Jag har ett hus i Oklahoma som jag gillar att bo i. Så jag får väl bara sätta in det på banken och använda till något bättre i framtiden, säger han till GolfTV.

Fakta Tio senaste vinnarna i Fedex Cup 2019: Rory McIlroy, Nordirland. 2018: Justin Rose, England. 2017: Justin Thomas, USA. 2016: Rory McIlroy. 2015: Jordan Spieth, USA. 2014: Billy Horschel, USA. 2013: Henrik Stenson, Sverige. 2012: Brandt Snedeker, USA. 2011: Bill Haas, USA. 2010: Jim Furyk, USA.