Topplistorna: Leksell kvar i topp

Golden Landis Von Jones, mer känd som rapparen 24KGoldn, har flyt just nu. Låten ”Mood”, som gästas av Iann Dior, klättrar upp till förstaplatsen på singellistan. På albumlistan ligger Victor Leksell kvar som etta med ”Fånga mig när jag faller”.

Album:

1. (1) Victor Leksell: ”Fånga mig när jag faller”

2. (2) Yasin: ”98.01.11”

3. (3) Pop Smoke: ”Shoot for the stars aim for the moon”

4. (25) Veronica Maggio: ”Satan i gatan”

5. (Ny) Stiftelsen: ”Moder Jord”

6. (4) The Weeknd: ”After hours”

7. (Ny) Metallica & San Francisco Symphony: ”S&M2 (Live)”

8. (5) Harry Styles: ”Fine line”

9. (Ny) Nisse Hellberg: ”Goda tider rullar in”

10. (9) Juice Wrld: ”Legends never die”

11. (10) Newkid: ”Mount Jhun”

12. (Åter) Håkan Hellström: ”Det kommer aldrig va över för mig”

13. (Ny) Estraden: ”Mellan hägg och syrén”

14. (7) Dree Low: ”Tunnelseende”

15. (Ny) Eva Dahlgren: ”Evalution”

16. (55) Veronica Maggio: ”Handen i fickan fast jag bryr mig”

17. (11) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”

18. (12) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”

19. (Åter) Håkan Hellström: ”2 steg från Paradise”

20. (14) Dree Low: ”Flawless”

Singlar:

1. (3) 24KGoldn featuring Iann Dior: ”Mood”

2. (Ny) Zara Larsson & Carola: ”Säg mig var du står”

3. (1) Victor Leksell: ”Svag”

4. (2) Jawsh 685 & Jason Derulo: ”Savage love (Laxed – siren beat)”

5. (6) Joel Corry featuring MNEK: ”Head & heart”

6. (9) Cardi B featuring Meghan Thee Stallion: ”Wap”

7. (4) Miss Li: ”Komplicerad”

8. (5) The Weeknd: ”Blinding lights”

9. (7) Victor Leksell: ”Bedövning”

10. (8) Dababy featuring Roddy Ricch: ”Rockstar”

11. (11) Pop Smoke featuring Lil Tjay: ”Mood swings”

12. (10) Einár, 5iftyy & Moewgli: ”Pop smoke”

13. (13) Norlie & KKV och Junie: ”Komma över dig”

14. (12) Harry Styles: ”Watermelon sugar”

15. (Ny) Calvin Harris & The Weeknd: ”Over now”

16. (16) Macky: ”Pa pa”

17. (18) Darin: ”En säng av rosor”

18. (22) Tate McRae: ”You broke me first”

19. (14) Topic featuring A7S: ”Breaking me”

20. (20) Pop Smoke featuring Lil Baby & Dababy: ”For the night”

Källa: GLF