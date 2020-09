Kulusevski missnöjd och bänkad: ”Blev chockad”

Sveriges nya stjärnskott, Dejan Kulusevski, bänkades av Janne Andersson. Efter 0–1-förlusten mot världsmästarna Frankrike var han inte nöjd med förbundskaptenens beslut. – Jag blev chockad, säger 20-åringen till TV4.

Dejan Kulusevski slog igenom stort under den gångna säsongen i italienska Serie A och ska i höst försöka ta en plats i ett stjärnspäckat Juventus.

Men i Nations League-premiären hemma mot Frankrike förpassades den svenske supertalangen till bänken av förbundskaptenen Janne Andersson. I 20-åringens ställe fick i stället veteranen Sebastian Larsson, till vardags i allsvenska AIK, spela på högermittfältet.

– Jag tycker det var konstigt, men det är bara att acceptera beslutet. Det är inte jag som bestämmer, säger Kulusevski till TV4 efter matchen.

– Jag hade hoppats förändra matchen, men tyvärr gick det inte i dag.

När han väl byttes in – vid underläge med 0–1 i den 70:e minuten – var det lite för sent, påpekar han.

– Jag blev chockad, det kändes jättebra på träning men sån är fotbollen. Det är bara att ta nya tag.

Från bänken fick Kulusevski i den första halvleken se superstjärnan Kylian Mbappé sätta matchens enda mål bakom Robin Olsen, trots en minimal vinkel från kortlinjen.

På den efterföljande presskonferensen tog Janne Andersson del av Kulusevskis besvikelse över att inte få starta.

– Oj, säger han det tycker väl han så. Vi får prata om det. Han har gjort det bra, andra har gjort det bra under samlingen. Det tar tid att växa in i en ny miljö. Han har jättebra kvaliteter som spelare och kommer att växa in i det här så småningom, säger förbundskaptenen.

Kulusevski hoppas på mer speltid mot Europamästarna Portugal som gästar Friends arena på tisdag.

– Det ska bli jättekul. Jag hoppas på att få spela och jag är revanschsugen. Jag hatar att förlora, det kommer bli jobbigt att sova i kväll.

I den andra gruppspelsmatchen vann Portugal mot Kroatien på hemmaplan med 4–1.