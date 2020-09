När Marie Pettersson var liten drömde hon om kaféer och teatrar. Hennes egna barn fantiserar om hästar och kor. Med hjälp av några nyutkomna barnböcker frågor hon sig: ”Kanske är drömmen om något annat en ständig följeslagare i barndomen?”

Ur Alex Howes bilderbok ”Om jag bodde någon annanstans” (Natur & Kultur). Bild: Natur & Kultur

Det här är en kulturartikel. Analys och värderingar är skribentens egna.

Jag växte upp i en så kallad villaidyll. I en liten by med skogen utanför dörren och ån som flöt genom samhället. Vid den satt jag varje kväll och fiskade ål med min pappa. Nej, jag skojar – men det fanns i varje fall olika sorters fiskar och älgar och rådjur och husdjur – även om just min bror var hyperallergisk, så själv fick jag nöja mig med en utekanin som hela tiden bet hål i sin bur och rymde. Hästar, får och kossor och, just det nu minns jag, inga som helst barnaktiviteter som inte kunde kopplas till de här djuren, till religion eller till fotboll.