Hon cyklade till Falun för att hedra sin döde far

När Susanne Kristensson funderade på hur hon skulle kunna hedra sin bortgångne far Hans Abrahamsson kom hon att tänka på hans cykelframgångar. – Så då bestämde jag mig för att samla in pengar genom att cykla. Problemet vara bara att hon aldrig suttit på en tävlingscykel innan.

Det löstes genom att hon tog kontakt med sin fars förening cykelklubben Fix i Helsingborg och fick börja träna med dem i oktober förra året. Via dem fick hon även tag i en riktig tävlingscykel.

– Min första tanke var att jag skulle cykla till Paris med Team Rinkeby och via dem samla in pengar till Barncancerfonden. Tyvärr fick jag inte plats i laget i år och var väldigt besviken. Dessutom ställde de ju in sin cykeltur i år i och med coronans härjningar.

När besvikelsen lagt sig och hon insett att det finns fler chanser att få plats i teamet började hon istället fundera på att göra något eget. Så föddes tanken på att cykla inom Sverige och samla in pengar till Prostatacancerförbundet.

– Jag började gå igenom gamla artiklar och prata med många människor för att reda på var de trodde var ett lämpligt mål och kom fram till att målet för min cykeltur fick bli Falun. Det var där far tog sin andraplats i cykel-SM för juniorer 1961 som jag vet att han räknade som en av sina stora framgångar.

Sagt och gjort. Susanne bestämde sig för att cykla till Falun, 60 mil på fem dagar.

– Samtidigt tänkte jag skriva en blogg där folk kunde följa mig och på så sätt samla in pengar till Prostatacancerförbundet.

I början av augusti gav hon sig av och fem dagar senare var hon framme utan att ha haft några större problem på vägen.

– Det var en gång jag kom in på en grusväg och fick leta efter en annan väg eftersom en tävlingsracer inte är särskilt bra att cykla på grusväg med.

Särskilt ont i rumpan fick hon heller inte:

– Det handlar om att ha rätt sadel och att träna, träna, träna.

I Falun mötte medlemmar i Dalarnas patientförening upp och hon fick bland annat en blå dalahäst som bevis på att hon nått fram.

Som sällskap på resan hade hon sambon Lars Göran medan barnen Jennie och Jonas nöjde sig med att heja på distans.

– Fast de mötte upp när jag cyklade till Åsljunga och Blekinge för att värma upp inför loppet och har stöttat mig hela tiden även om de inte bor här i Helsingborg.

Även mamma Gun har varit ett stort stöd.

– Vi är en väldigt tajt familj och har alltid hållit ihop. Jag och far tränade mycket spinning på Friskis & Svettis tillsammans och min mor har alltid stöttat honom i alla aktiviteter han hållit på med, från Idrottsmuseet till Springtime.

Nu har Susanne så smått börjat fundera på vad hon mer kan göra för att samla in pengar. Hittills har hon fått in drygt 26 000 kronor men vill ha mer.

– Troligtvis cyklar jag någon annanstans nästa år även om jag inte vet vart än för jag vill fortsätta samla in pengar. Tills vidare försöker jag få in pengar på andra sätt för det är ju som så att när man får cancer så vet man inte vad som väntar och det vill jag försöka ändra på.

– Det är som min far alltid sa: ge aldrig upp!