Drew Barrymore får eget tv-program

Skådespelaren Drew Barrymore byter bana och blir programledare för sin egen pratshow. Programmet sänds dagtid på tv i USA och kvalar därmed in i samma kategori som ”The Ellen show” eller ”Dr Phil”.

Det första avsnittet kommer att innehålla två återföreningar, då Barrymore dels bjudit in sina vänner Lucy Liu och Cameron DIaz från ”Charlies änglar” och sin motspelare i ”The wedding singer” Adam Sandler, rapporterar The Wrap . Bland de övriga gästerna under första veckan syns Reese Witherspoon, Jane Fonda och Tyra Banks.