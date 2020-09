Maria G Francke: Utan sammanhang är det såklart stört att kalla Lena Andersson för man

Det är något exceptionellt som hänt, egentligen. Och märkligt. Efter att Gunilla Brodrej och Martina Montelius pratade om Åsa Linderborgs bok ”Året med 13 månader” i sin mångåriga podd ”Lunch med Montelius” hörde författaren Lena Andersson av sig till Brodrej och hennes chef på Expressens kulturredaktion, Karin Olsson. Andersson begärde att få gästa podden för att bemöta en del som sades där, samt att avsnittet inte skulle klippas. Detta har nu skett.

Det är en vedertagen uppfattning att det inte är lönt att bemöta kritik. Därför är det uppfriskande när någon som känner sig tilltufsad vill gå i svaromål. Vi ser det på fler håll nu: Sigge Eklund slungar vilt mot dem som inte uppskattar hans tankebok ”Livets små njutningar”, Cissi Wallin har både på Instagram och i sin och Unni Drougges gemensamma podd hävdat att recensionerna av hennes självbiografi ”Allt som var mitt” handlar mer om hennes person än om själva boken.

Ju mer dialog, desto bättre, givetvis. Och som kritiker och kulturskribent är det nyttigt att påminnas om att man inte skriver i ett vakuum.

Men när jag lyssnar på det nya avsnittet av ”Lunch med Montelius”, där deltagarna verkligen anstränger sig för att ha just en dialog, är det plågsamt tydligt att Lena Andersson är alldeles för obekant med poddmediet för att förstå vad Brodrej och Montelius håller på med. Det finns sådant man aldrig skulle kunna skriva i en tidning, men som fungerar i en podd. Ett platt svartpåvitt-konstaterande kan bli alldeles för drastiskt, men om man till det lägger tonfall, sammanhang, resonemang med en samtalspartner och inte minst – det faktum att lyssnarna efter åratal med just de rösterna i lurarna känner dem väl, vet deras värderingar och kan deras humor, så hör man det annorlunda. Med all respekt för Lena Anderssons känslor, men där hon uppfattar elakhet och hat hör jag en raljant men varm ton som jag är väldigt bekant med.