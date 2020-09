Narkotikaklassad medicin har under sommaren försvunnit ur medicinskåpet och en boende på äldreboendet Holmagården har blivit av med närmare tusen kronor i kontanter. Pengarna har stulits ur plånboken, enligt anmälan till polisen.

– Det här har tyvärr hänt innan. Och det är alltid väldigt jobbigt när något sådant här händer. Det känns ända in i själen, för boende, anhöriga och personal, säger Indira Malkoc, enhetschef vid Holmagården.

För tre år sedan drabbades äldreboendet av flera stölder där äldre kvinnor blev av med sina plånböcker. Efter detta skärpte Holmagården rutinerna runt säkerhetsskåpen som finns i lägenheterna, där boende kan låsa in värdesaker såsom kontanter och smycken. Två personer ur personalen ska nu signera när något tas ut.

Men personalen kan inte tvinga någon att låsa in sina tillhörigheter – och den person som under sommaren blivit bestulen på närmre tusen kronor ur sin plånbok hade själv valt att inte låsa in plånboken i värdeskåpet, berättar Indira Malkoc.

Tidigare stölder har inte klarats upp, polisutredningarna lades ner – brottsplatsundersökningarna i lägenheterna gav inga spår och det fanns heller inga vittnen till stölderna.

I slutet av juli upptäckte personal på Holmagården också att narkotikaklassad medicin, bensodiazepiner, försvunnit ur medicinskåpet. Även sådana stölder har skett tidigare – någon månad tidigare polisanmäldes en annan medicinstöld.

De tidigare stölderna har lett till att boendet skaffat digitala medicinskåp – där varje anställd har en egen personlig inloggning via en mobilapp. De digitala medicinskåpen var beslutade och klara före sommaren – men hade ännu inte tagits i bruk när medicinen försvann.

Nu är de på plats och Indira Malkoc berättar att tanken är att de ska finnas på alla äldreboenden och i hemtjänsten i Svedala kommun. Enligt henne är personalen positiv till den nya tekniken:

– När man drabbas av såna här stölder så är det väldigt känsligt i en arbetsgrupp. Medarbetarna tycker därför att de digitala skåpen medför en annan trygghet och säkerhet för dem och våra boende.

Stölderna har polisanmälts. Janne Nilsson, kommunpolis i Svedala, konstaterar att stölderna går i vågor på äldreboendet. Tidigare i år var han på Holmagården för att tala med personalen om just säkerhetsrutiner och säkerheten har också förbättrats, menar han:

– Det är verkligen tradigt det här. Men de har gjort vad de kan för att stävja det.

Han har inget större hopp om att polisen ska kunna bringa klarhet i hur pengarna och medicinen försvunnit den här gången heller:

– Det finns ingen egentlig framgångsfaktor i utredningen om det inte går att säga ”den och den har varit på platsen vid den här tiden”, säger han och tillägger att det är svårt att slå fast eftersom personalen rör sig över hela boendet och går in till alla äldre som bor där.

Holmagården har anmält händelserna till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Sarah.