Anderssons miljonlön – drar ifrån Gerhardsson

Herrlandslagets förbundskapten Janne Andersson tjänade en halv miljon kronor i månaden under 2019, enligt TV4 Fotbollskanalen. Därmed ökar han gapet till damlandslagets dito Peter Gerhardsson. Detta trots förbundskaptenskollegans VM-brons i Frankrike.

Fotbollskanalen har sammanställt förvärvsinkomsterna för inkomståret 2019 bland Svenska fotbollförbundets tjänstemän och förtroendevalda.

På den listan sticker herrarnas förbundskapten, Janne Andersson, ut. Han har haft en stadigt ökande årsinkomst sedan han fick jobbet 2016.

VM-året 2018, då Sverige gjorde succé och gick till kvartsfinal, drog han in 5 378 000 kronor. Ett år då herrlandslaget spelade in närmare 180 miljoner kronor i prispengar.

2019 års siffror från Skatteverket – det år då Sverige säkrade en plats i kommande EM – visar att Janne Andersson ökade sin inkomst med över en halv miljon, till 5 892 700 kronor, jämfört med året före. Det är ungefär en halv miljon i månaden och en rekordlön för en svensk förbundskapten som ingen tidigare varit i närheten av, enligt TV4 Fotbollskanalen

I sajtens granskning framgår det dock inte om hela Anderssons årsinkomst kommer från förbundskaptensjobbet.

Janne Andersson har också drygat ut gapet till sin förbundskaptenskollega på damsidan, Peter Gerhardsson. 61-åringen ökade visserligen sin lön med 95 400 kronor 2019, men VM-bronset till trots landar han på 1 320 400. VM-succén gav SvFF nära 20 miljoner kronor i prispengar från Internationella fotbollsförbundet (Fifa).

Noterbart är att herrlagets assisterande förbundskapten, Peter Wettergren, deklarerade en inkomst på 1 950 500 för 2019 – alltså drygt 600 000 kronor mer än Gerhardsson.

Förbundet har under året varit under tillsyn hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) gällande ersättningen för dam- respektive herrlandslagsspelare. DO slog fast att det inte fanns belägg för lönediskriminering, men att det samtidigt inte går att säga att det är lika lön för lika arbete som gäller inom svensk landslagsfotboll.

”Den valda ersättningsmodellen innebär att principen om lika lön för lika arbete oberoende av kön inte upprätthålls inom landslagsfotbollen. Detta är självklart otillfredsställande ur ett jämställdhetsperspektiv, men grunden för DO:s bedömning måste alltid vara diskrimineringslagen”, skrev de i beslutet som friade förbundet.

TT har sökt Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.