Dagens viktigaste nyheter

Detta har hänt i dag.

Sverige

Bosatta i utsatta områden ska räknas

Skatteverket ska stärka folkbokföringen i utsatta områden. Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna avsätter 63 miljoner för att stärka folkbokföringen i områden med stor trångboddhet.

Danmark

Peter Madsen erkänner mordet på Kim Wall

Den livstidsdömde danske uppfinnaren Peter Madsen erkänner mord i intervjuer från fängelset.

Världen

Norge hämtar barnfamiljer efter grekisk brand

Greklands största flyktingläger Moria har ödelagts i en omfattande brand som bröt ut tidigt på onsdagsmorgonen. Nu lovar Norge att ta emot barnfamiljer från lägret, där närmare 13 000 asylsökande kan stå utan hem.

Världen

Aleksijevitj skyddas av diplomater i sitt hem

Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj skyddas av diplomater i sin bostad i Belarus huvudstad Minsk, efter det att hon larmat om okända personer utanför hennes hem. Samtidigt kommer uppgifter om att den framträdande oppositionspolitikern Maria Kolesnikova fängslats.

Skåne

Bombbyggare från Staffanstorp inför rätta

De tre männen tillverkade en fjärrstyrd bomb i Staffanstorp – och levererade den till gängkriminella i Malmö, misstänker polisen. Sprängladdningen som hade kunnat orsaka stor förödelse hittades av en slump i ett parkeringshus på Gullviksborg. Nu ställs männen inför rätta.

Sverige

Nytt miljardstöd till kultursektorn

Regeringen beviljar ett extra stöd på 1,5 miljarder kronor till kultursektorn under 2020. Det meddelar kulturminister Amanda Lind (MP) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) under en pressträff. Totalt skjuts 3,4 miljarder kronor till för att kultursektorn ska klara de kommande åren.

Malmö

Malmö får vänstertrafik längs tågspåren

Malmö har åter fått vänstertrafik. Men förändringen gäller bara tågtrafiken. Och redan i december sker en återgång till kontinental högertrafik.