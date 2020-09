”Gåsmamman” förlängs med två säsonger

Det blir en femte och en sjätte säsong av ”Gåsmamman”, med Alexandra Rapaport i huvudrollen. Säsongerna spelas in mellan 2020 och 2021, och den femte säsongen planerar att sändas under 2021 på C More och TV4.

”Det är dags för den slutgiltiga historien som tar Gåsmamman i mål. Jag är enormt förväntansfull att återigen få gestalta Sonja som blivit en viktig del av mig efter alla dessa år. Tittarna bör göra sig redo för en känslomässig berg-och-dalbana med spänning, skratt och gråt”, säger Alexandra Rapaport i ett pressmeddelenade.

När den femte säsongen tar vid har det gått några år sedan Rapaports rollfigur fejkade sin egen död för att kunna ta över rollen som ”Majoren”, ledaren i det kriminella nätverk som hon länge haft kopplingar till.

Sammanlagt blir det tolv nya avsnitt.