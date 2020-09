”Kardashians som grupp behövs inte”

Efter 14 år är det över för tv-serien ”Keeping up with the Kardashians”. Familjen har under sin tid på realitytronen påverkat allt från skönhetsideal till transfrågor. – De har fyllt en stor funktion i populärkulturen, säger journalisten Caroline Hainer.

2007 hade realityserien ”Keeping up with the Kardashians” premiär. Nu står det klart att den 20:e säsongen blir den sista. Sedan starten har tittarna kunnat följa hur familjemedlemmarna blir äldre, skaffar barn – och skiljer sig. Men också hur matriarken Kris Jenners dåvarande partner kommer ut som transperson och byter namn från Bruce till Caitlyn Jenner.