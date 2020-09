”Keeping up with the Kardashians” läggs ned

Familjen Kardashian-Jenner meddelar att nästa säsong av serien ”Keeping up with the Kardashians”, säsong 20, blir den sista. Den säsong som har premiär i USA torsdag den 17 september är nummer 19 i ordningen och därmed blir det först nästa år som serien läggs ned, rapporterar E Online

”Det är med tungt hjärta som vi säger hej då till 'Keeping up with the Kardashians'. Efter 14 år, 20 säsonger och hundratals avsnitt samt flera spin off-serier har vi som familj bestämt oss för att den här speciella resan är över”, skriver familjemedlemmarna i sociala medier.

”Keeping up with the Kardashians” hade premiär 2007 och har gjort familjen Kardashian-Jenner världsberömd. Den kretsar kring mamma Kris Jenner och barnen Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner och Kylie Jenner. Det öppna brevet är även signerat Kourtney Kardashians tidigare partner, Scott Disick. Kris Jenners före detta partner Caitlyn Jenner hoppade av serien efter dess trettonde säsong.