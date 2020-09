Malmö operas musiker spelade på äldreboende

En inställd turné är också en turné. En annan sorts turné, till äldreboenden i Lund och Malmö.

Malmö operas orkester fick ställa in veckans Tysklandsresa, på grund av coronasmittrisken. I stället underhöll orkesterns musiker på onsdagen utanför äldreboendet Brunnsgatan 15 A.

– Det är väldigt trevligt när musiker kommer hit och spelar för oss. I somras var en annan orkester här, sa Kerstin Wallin.

Hon och andra boende på äldreboendet hade just hört en kvintett blåsare från Malmö operas orkester, liksom sopranen Suzanne Flink ihop med pianisten Tomas Johnsson, musicera från ett lastbilsflak på gården.

Bakom satsningen stod förutom Malmö opera ett byggbolag, ett fraktbolag och LKF. På torsdag och fredag blir det liknande flak-konserter i Limhamn och Husie.

På Brunnsgatan framförde blåskvintetten bland annat renässansmusik, Bachs välkända ”Air” och Frank Sinatras paradnummer ”Fly me to the moon”, i ett sobert, men välsvängande arrangemang. Runtom pågick byggande och renoverande och blåsten slet smattrande i plasten på ett tak, men musiken gick fint fram ändå.

Duon Flink & Johnsson tog sig an ”Gabriellas sång” ur ”Såsom i himmelen”, sången ”Hemma” från ”Kristina från Duvemåla” och avslutningsvis Ulla Billquists örhänge ”Min soldat”.

– Den sista sången tyckte jag extra bra om, konstaterade sedan Kerstin Wallin.