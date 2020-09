Nytt miljardstöd till kultursektorn

Regeringen beviljar ett extra stöd på 1,5 miljarder kronor till kultursektorn under 2020. Det meddelar kulturminister Amanda Lind (MP) och biträdande finansminister Per Bolund (MP) under en pressträff. Totalt skjuts 3,4 miljarder kronor till för att kultursektorn ska klara de kommande åren.

Stödet fördelas mellan flera olika insatser. Bland annat skjuts extra pengar till regionernas kulturverksamhet, och till de statliga museerna. Det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas från 100 till 200 miljoner kronor årligen de kommande tre åren. Dessutom ska staten skjuta till mer pengar för inköp av konst för att stötta svenska konstnärer.