Kool & The Gang-grundare har avlidit

Musikern Ronald ”Khalis” Bell, känd som en av grundarna av gruppen Kool & The Gang, har avlidit 68 år gammal, skriver amerikanska medier.

Ronald Bell grundade tillsammans med bland andra sin bror Robert ”Kool” Bell på 1960-talet i New Jersey den grupp som 1969 bytte namn till Kool & The Gang. Bell skrev och arrangerade det mesta gruppen spelade in, och spelade själv bland annat saxofon och keyboard.

Gruppen blandade tidigt jazz och r&b och gick sakta över till mer funk- och r&b-baserad musik. Genombrottet kom 1973, med bland annat singeln ”Jungle Boogie” och fem år senare vann gruppen en Grammy för sin medverkan på soundtracket till filmen ”Saturday night fever”. Då hade Kool & The Gang börjat gå över till disco-influerad musik, en genre där de fick sin allra största hit, ”Celebration”, som 1980 toppade Billboardlistan.

Kool & The Gang har i olika konstellationer fortsatt spela in skivor och turnera. De skulle ha uppträtt i Stockholm i juli, om inte coronapandemin ställt in turnén.

I fjol firade de 50 år som grupp, Bell sade då till Billboard

– Jag är mest tacksam över att vi fortfarande är lika relevanta som när vi var 19 år.

Ronald Bell avled i sitt hem på Virgin Islands, uppger en talesperson för musikern.