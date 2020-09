Svenskar tillåts resa in i Finland

Finland kommer åter att tillåta alla svenskar att resa in i landet, rapporterar Helsingin Sanomat. Ett besked som uppskattas bland annat bland svenska rederier, som väntar på att få köra kryssningar över Östersjön.

Sedan tidigare har svenskar tillåtits resa in om de till exempel äger fastigheter i landet, eller om de bor i vissa specificerade gränsområden. Från och med lördag den 19 september ska det bli tillåtet för alla svenskar att resa in, meddelade den finska regeringen under torsdagskvällen.