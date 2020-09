Mannen som hinner både vara en alldeles riktig farbror doktor och en produktiv artist ger ifrån sig ett nytt album den 18 september.

Att Henrik Widegren skulle ge ett album titeln ”Doctor Feelgood” var bara en tidsfråga. Nu har det hänt och Widegrens låtar är också på engelska.

Loppet inleds med spåret ”I am corona”, som sedan släppet i mars nått en halv miljon visningar på Youtube. Sedan följer sjukdoms- och kroppsanknutna titlar som ”The anti-vaxxer”, ”Free cosmetic surgery” och ”There are a thousand songs of love but none about the bowel”.