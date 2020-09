Mer förnybart i tanken pausar höjd bensinskatt

Fakta

Sedan 2018 finns den så kallade reduktionsplikten, som tvingar drivmedelsleverantörer att minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom att blanda in mer och mer förnybara biodrivmedel.

I dag är reduktionsnivån för bensin 4,2 procent och 21 procent för diesel. Den nya överenskommelsen innebär att nivån för bensin höjs till 28 procent fram till 2030 och till 66 procent för diesel.

Reduktionsplikt införs även för flyget. Biojetutredningens förslag genomförs, vilket innebär reduktionsplikt på 0,8 procent 2021 som sedan ökar till 27 procent år 2030.

Förslaget införs under 2021, troligen vid halvårsskiftet.

Den nya förstärkta reduktionsplikten beräknas minska Sveriges totala utsläpp med nästan 14 procent till 2030.

För att kompensera konsumenterna för att biodrivmedel är dyrare än bensin och diesel har S, MP, C och L enats om att pausa BNP-indexeringen under 2021 och 2022. Energiskatten på bensin och diesel kommer därför enbart räknas upp med inflationen (KPI) under dessa två år.

Att pausa BNP-indexeringen kostar statskassan 938 miljoner kronor 2021.

Källa: Regeringen