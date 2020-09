Islanders tog revansch på Tampa Bay

Efter två raka förluster – varav den första slutade 2–8 – lyckades New York Islanders besegra Tampa Bay i den tredje Stanley Cup-semifinalen mellan lagen.

New York Islanders fick till slut fart på målskyttet, efter två målskrala matcher. Det var New York-laget som inledde målskyttet halvvägs in i den första perioden. Tampa Bay svarade snabbt med ett kvitteringsmål, men i den andra perioden utökade Islanders sin ledning till 3–1.

Floridalaget, som vann de två första semifinalmötena mot Islanders med 8–2 samt 2–0, var dock inte beredda att ge upp i första taget och kom ikapp till 3–3. Men Islanders tog sig samman och kunde till slut slå in slutresultatet 5–3 i öppen kasse, efter att Tampa Bay tagit ut målvakten i slutminuten.

Islanders seger innebär att Tampa Bay leder med 2-1 i bäst av sju matcher. Nästa möte mellan lagen spelas natten mot måndag, svensk tid.