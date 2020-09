Kina stoppar import av tyskt fläsk

Kina förbjuder import av tyskt fläskkött efter att Tyskland förra veckan bekräftade ett fall afrikansk svinpest i ett vildsvin.

I Kina råder just nu en historisk brist på just fläskkött efter att landet själv drabbades av svinpesten. Produktionen i landet minskade med 20 procent under årets sex första månader och Kina, som även i vanliga fall importerar mer fläskkött än något annat land, har i år handlat rekordstora mängder.

Tyskland, som är Kinas tredje största leverantör av fläsk, exporterade mellan januari och april i år omkring 158 000 ton griskött till ett värde av 424 miljoner euro, motsvarade drygt 4,4 miljarder svenska kronor, till Kina.

Förbudet mot det tyska köttet väntas gynna länder som USA, Spanien, Kanada och Brasilien som även de är stora exportörer av fläsk till Kina.

Under fredagen rapporterade den tyska djurbondeorganisationen VEZG att priset på tyskt griskött föll med 13,6 procent, vilket bedömdes vara en reaktion på rädslan att Kina skulle stoppa importen.