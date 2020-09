Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Det går fort nu. Knappt hinner Kristdemokraternas Ebba Busch föreslå att Sverige ska bygga fängelser i Somalia och Afghanistan – där dömda utländska medborgare ska interneras – förrän tilltänkta regeringskollegan Ulf Kristersson (M) känner att också han måste svinga hårdare med batongen.

Ekots lördagsintervju i helgen hävdade moderatledaren att det måste bli lättare att tvångsomhänderta barn till gängkriminella enligt lagen om vård av unga, LVU. Socialtjänsten, lät han förstå, är för mjäkig. Därför bör även polis och åklagare få rätt att fatta sådana beslut.

Visst kan man ömma för barn som växer upp i kriminella miljöer. Men till skillnad från socialtjänstens personal saknar poliser och åklagare relevant utbildning om vad som är till barnets bästa. Det egentliga syftet tycks snarare vara ett annat:

”Om ni inte ser till att era barn slipper växa upp i grov kriminalitet eller om ni inte har koll på att era barn inte begår brott, då måste vi överta den uppgiften. Det skulle jag säga är en signal som skulle bli rätt kristallklar rakt in i rätt många familjer.”

På sin Facebooksida upprepade Kristersson också att ”Barn i kriminella klaner ska omhändertas”. Omhändertagande som signalpolitik, alltså. Inte för att göra vad som är bäst för det enskilda barnet, utan som ett kollektivt familjestraff – och det alldeles oberoende av om hemmiljön fungerar, om det finns kärleksfulla och välfungerande familjemedlemmar som inte är inblandade i kriminalitet.

I sin strävan att agera hårt mot kriminella släktnätverk förfaller Moderaterna alltså i samma klantänkande som klanerna själva: gruppen - inte individen, slå mot familjen genom att omhänderta barnet.

I helgen intervjuades även Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson. I DN gjorde han klart att SD inte tänker vara ett mjäkigt röststöd vid högerkonservativa framgångar i valet 2022. Budgetsamarbete med långtgående inflytande är ett minimikrav, ministerposter den verkliga avsikten. I en regering med KD och M vill Sverigedemokraterna ta över justitiedepartementet, placera en minister i finansdepartementet samt göra anspråk på posten som energiminister.

Själv skulle Jimmie Åkesson då aspirera på att bli justitieminister. Det vore förstås mumma för en partiledare med hans ambitioner att ta kontrollen över såväl rättsfrågorna som migrationen. Just därför bör han hållas så långt därifrån som möjligt.

Sverigedemokraterna har knappast stått stilla i takt med att Kristdemokraterna och Moderaterna rört sig längre högerut. Tvärtom, SD fortsätter i tangentens riktning. När volymmål blivit moderat politik, blir minusmål Sverigedemokraternas nya ambition.

Till DN säger Jimmie Åkesson:

”Synen på asylinvandring har under lång tid gått ut på att människor ska komma hit, få permanent uppehållstillstånd, sedan ska det sättas in integrationsåtgärder för att man ska bli en del av det svenska samhället. Min utgångspunkt är att människor ska ges tillfälligt skydd om de inte kan få det någon annanstans så länge de behöver det och under tiden ska man snarare förbereda för återvandring.”

Det är inte svårt att förställa sig hur bevisbördan i en asylprocess i ett Sverige med Jimmie Åkesson som justitieminister skulle komma att skjutas över på den asylsökande: ”Har du verkligen inte kunnat få asyl någon annanstans?” Och integration är såklart ointressant om en person ändå ska återvandra.

Ulf Kristersson betygar att ”det inte är aktuellt att ta in Jimmie Åkesson” i en regering.

Så låter det idag. Men hur låter det om två år när resultatet från det ordinarie riksdagsvalet är färdigräknat och en statsministerpost hägrar? Vilka eftergifter kommer Ulf Kristersson och Ebba Busch då att vara beredda till? Det bådar inte gott att de redan tenderar att traska patrull i Sverigedemokraternas fotspår.