EM-kvalet startar om – här är läget just nu

Fotbollsdamernas senaste landskamp var en av de första som påverkades av coronakrisen. Efter sju månader utan landslagsfotboll samlas de på nytt – och det är mycket som är osäkert inför EM-kvalet. Här är läget just nu.

Det blev en märklig Algarve Cup 4–11 mars i år. Redan före turneringen stoppades Juventusbacken Linda Sembrant, halvvägs till Portugal, av den svenska landslagsledningen på grund av oron för coronavirusets spridning i norra Italien.

Nästa åtgärd blev att inga spelare fick skaka hand under turneringen, och i takt med att viruset spreds allt snabbare kom fler restriktioner. De avslutande matcherna, bland annat Sverige–Portugal, spelades utan publik och finalen mellan Tyskland och Italien ställdes in helt då det italienska laget riskerade att annars inte släppas in i hemlandet, som införde allt hårdare inreseregler.

Vad har hänt sedan dess?

Landslagsmässigt – inte mycket. Sverige skulle ha spelat tre EM-kvalmatcher i april och juni men samtliga sköts upp. I stället har man tryckt in alla fem återstående kvalmatcher i höst. Närmast väntar Ungern i Göteborg på torsdag och Island i Reykjavik på tisdag i nästa vecka. Skulle någon match bli framflyttad ytterligare är det ändå ingen ko på isen; EM i England, som skulle ha spelats nästa sommar, har flyttats fram till 2022 eftersom årets herr-EM planerats om till 2021.

En nyhet är dock att både förbundskapten Peter Gerhardsson och assisterande Magnus Wikman förlängt sina kontrakt över VM 2023.

Hur ligger Sverige till i kvalet?

Sverige toppar grupp F efter tre raka segrar, men även tvåan Island har inlett med idel fullpoängare. De två matcherna lagen emellan, på Island den 22 september och i Göteborg den 27 oktober, lär bli avgörande då inbördes möten räknas före målskillnad. Gruppvinnarna samt de tre bästa grupptvåorna går till EM, medan övriga sex tvåor gör upp i playoff om ytterligare tre platser.

Nya ansikten?

Bara ett: Filippa Curmark, Göteborg. 25-åringen, som spelar både back och mittfältare i klubblaget, har imponerat under säsongen och är med för första gången när truppen samlas i Göteborg på måndagen.

– Hon har haft en fantastisk utveckling det här året. I varje match som jag och Magnus (Wikman) sett har vi lagt märke till egenskaper som är väldigt intressanta i ett A-landslag, sade Gerhardsson när truppen presenterades.

Gamla ansikten?

Nilla Fischer är efter stora skadeproblem tillbaka i landslaget för första gången sedan VM-bronset förra sommaren. Även Olivia Schough, Djurgården, är tillbaka efter att ha hållits utanför truppen i några samlingar.

Frågetecken?

Ovanligt många. Tre tunga återbud kom sent förra veckan då förstamålvakten Hedvig Lindahl (knäskada), Wolfsburgs Fridolina Rolfö (hjärnskakning) och Bayern Münchens Hanna Glas (knä) alla tvingades tacka nej.

Dessutom finns flera osäkra kort. Göteborgs Stina Blackstenius har en bristning i baksida lår och missar definitivt Ungernmatchen, men kan möjligen spela mot Island. En annan anfallare, Rosengårds Mimmi Larsson, har också lårproblem och har missat de två senaste allsvenska matcherna, senast på söndagen. Rosengårds tränare Jonas Eidevall är dock försiktigt positiv till hennes deltagande i EM-kvalet.

– Hon har inte tränat fotboll med laget i veckan så såklart att hon behöver gå igenom några moment i träning innan hon är redo för match. Men vi har fullt förtroende för att det medicinska teamet tar kloka beslut gällande Mimmi, sade han till Aftonbladet efter söndagens match.

Djurgårdens Olivia Schough har också haft skadeproblem, men spelade 90 minuter på söndagen.

Nilla Fischer har varit sjuk och missade flera träningar med Linköping förra veckan, men byttes in i söndagens match mot Vittsjö och borde vara spelklar.

Dessutom stod Jonna Andersson helt utanför Chelseas trupp i helgens ligamatch. Men enligt vänsterbacken själv var det inga konstigheter.

– Nej, jag vilade bara och är redo för landslaget, sade hon till Corren efteråt.

Sveriges EM-kvalmatcher

Lettland (borta), 4–1

Ungern (b), 5–0

Slovakien (h), 7–0

17 september: Ungern (h)

22 september: Island (b)

22 oktober: Lettland (h)

27 oktober: Island (h)

1 december: Slovakien (b).