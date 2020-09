Arkadien – drömmen om ideallandskapet

Fakta

Utställningen visas på Nationalmuseum i Stockholm, mellan 17 september och 17 januari 2021. Främst visas italienska och franska 1600-talskonstnärer. De stora namnen var till exempel Claude Lorrain, Nicolas Poussin och Gaspard Dughet samt Salvator Rosa, som stod för ett landskapsmåleri med mörkare stråk och en mer dramatisk karaktär.

Utställningen gör också nedslag i det svenska sekelskiftet runt 1900, med verk av Prins Eugen, Axel Sjöberg, Anna Boberg och Otto Hesselbom. Man visar även ett par fotografier av fotografen Suvra Kanti Das från Bangladesh.

Tavlorna kommer från Nationalmuseums samlingar, med inlån från museer som Dulwich Picture Gallery, Hamburger Kunsthalle, National Gallery i London, Nivaagaards Malerisamling, Moderna Museet, The Earl of Leicester and the Trustees of the Holkham Estate och The Eastnor Castle Collection.