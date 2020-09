Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

I en krönika nyligen avhandlade DN:s kulturchef Björn Wiman bränderna i Kalifornien. Utifrån en artikel som han läst i New York Times drog han slutsatsen att bakgrunden till bränderna inte så mycket som nämndes i den amerikanska rapporteringen. "Medierna har misslyckats med att förklara klimatkrisens effekter", konstaterade Wiman.

För någon som följt utvecklingen i Kalifornien både på plats i USA och genom amerikanska medier ter sig slutsatsen både förhastad och ogrundad. Det räcker med att googla för att hitta en uppsjö av rubriker av typen: ”Så påverkar klimatförändringarna bränderna i Kalifornien” och ”Kopplingen mellan klimatförändringarna och bränderna”, från USA:s främsta tidningar och nyhetskanaler.

Vad som i den här frågan skiljer den amerikanska rapporteringen från mycket av den svenska är snarare komplexiteten och förmågan att hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

I Kalifornien, med sitt varma och torra klimat, har skogsbränder förekommit i alla tider. Klimatforskare menar att den globala uppvärmningen, med högre temperaturer och mindre nederbörd, nu med största sannolikhet förvärrar dem.

Men torka behöver i sig inte leda till fler bränder. Majoriteten av alla eldsvådor i Kalifornien startar antingen avsiktligt eller till följd av mänsklig aktivitet, som en trasig elledning, fyrverkerier eller en grill. Under senare år har befolkningen ökat i Kalifornien, vilket har lett till bostadsbrist. Lösningen har varit att bygga bostäder i tidigare orörda naturområden, där risken för bränder är extra stor. Det har resulterat i både fler bränder och att fler människor förlorar sina hem när det väl börjar brinna.

En annan sak som förklarar hur elden nu breder ut sig är – paradoxalt nog – det förebyggande arbetet mot skogsbränder. I en radiointervju nyligen förklarade Wade Crowfoot, Kaliforniens Secretary of Natural Resources, att även om avsikten att förhindra alla skogsbränder varit god, så har det på vissa ställen fått motsatt effekt. Skog som tidigare tunnades ut på naturlig väg när det brann har blivit tätare, och förvandlas nu till extra bränsle.

Bland de olyckliga omständigheterna som samlas på hög i år räknas förstås också pandemin som har försvårat arbetet både med att släcka elden och med att evakuera människor. I Kalifornien erbjuds fångar möjlighet att utbilda sig till brandmän och rycka in vid behov under tiden de sitter av sina straff. Men för att minska smittspridningen under pandemin har staten frisläppt nästan 20 000 fångar under våren – och därmed gått miste om åtminstone 600 brandmän i kampen mot elden.