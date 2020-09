Här är yrkena där flest får jobb

Funderar du på att plugga till våren? Du ska du satsa på att bli barnmorska, civilingenjör eller förskollärare. Det är yrkena som toppar Arbetsförmedlingens lista över vad som ger störst chans till jobb.

Redan i dag är det brist på arbetskraft inom sjukvården och utbildningssektorn, och under de kommande fem åren väntas efterfrågan fortsätta vara stor. När Arbetsförmedlingen listar yrken på högskolenivå med störst chans till jobb i år och på fem år sikt är det därför inte förvånande att just sådana yrken ligger i topp. Även jobb inom it och systemutveckling står högt i kurs.