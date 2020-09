Islanders klamrar sig kvar efter rysare

Tampa Bay och New York Islanders bjöd på dramatik i den femte semifinalen i NHL-ishockeyn. Efter en och en halv förlängningsperiod kunde Islanders till slut avgöra matchen.

De två lagen bjöd tv-tittarna på valuta för pengarna, i en nagelbitare till match. Det bjöds inte på särskilt många mål, men en hel del försök och dramatik.

New York Islanders, piskade att vinna, tog ledningen i den första perioden via Ryan Pulock. Tampa Bay kvitterade i den andra, via ett välplacerat skott från Victor Hedmans klubba efter att Islandersmålvakten Semjon Varlamov släppte en retur i ett rappt Tampa-anfall.

Målet var backklippans åttonde i slutspelet.

Matchen gick sedan till förlängning, och det krävdes en och en halv förlängningsperiod för att avgöra. Hedman – som slet och fanns överallt på isen – hade ett par hyfsade chanser att avgöra, och utsågs sedermera till matchens näst bäste spelare.

Efter drygt 30 minuters förlängningsspel misslyckades Tampas Kevin Shattenkirk med ett skott i offensiv zon. Islanders Anders Lee tog chansen, skrinnade fram och passade säkert till Jordan Eberle, som fick bli matchhjälte.

Matchen slutade därmed 2–1 till Islanders. Tampa Bay leder matchserien med 3–2 i bäst av sju. Nästa match spelas natt mot fredag, och Hedman tycker att det finns en del att ta med sig till det mötet.

– Vi hanterade pucken ganska bra, allt var inte rent, men vi höll de borta mestadels under kvällen. De har ett bra powerplay, de spelade fint på första målet, för oss var matchen överlag rätt bra. ”Vasi” (Andrej Vasilevskij) gjorde så klart några viktiga räddningar, säger han.

Vinnaren möter Dallas i final.