10 anledningar att gå ut: Gallerivecka, Kulturnatt, terapi och Jan Stenmark

Kulturhösten i Malmöregionen ser inte ut som den brukar, men trots coronaviruset är det ändå en hel del evenemang som nu blir av. Men då det bara säljs 50 biljetter till varje arrangemang är många grejer redan utsålda, så det gäller att vara ute i god tid denna höst. Dygnet Runt guidar till en vecka fylld med Gallerivecka, Kulturnatt, Jan Stenmark, omstridd konst och så lite bioterapi.

1. Lär känna Hassan Sharifs konst!

När Förenade Arabemiraten-konstnären Hassan Sharif avled 65 år gammal 2016 hade hans verk visats på Guggenheim i New York, Centre Pompidou i Paris och Tate Modern i London. Men han var även en del av samlingsutställningen ”Odradek” på Malmö konsthall 2018. Nu får hans verk återvända för den hittills största utställningen av hans konst. Lördagen den 19 september är det vernissagedags för utställningen ”I am the single work artist” på Malmö konsthall.

2. Upplev en annorlunda Kulturnatt!

Den årliga Kulturnatten i Lund är en så stark tradition sedan 35 år tillbaka att inte ens ett coronavirus kan stoppa den. Eller jo, kanske lite. För årets kulturnatt blir huvudsakligen digital, men det finns ändå en del evenemang som man kan gå på så länge publikgränsen är 50 personer. Grupo Atajo, Svanholm Singers, stadsvandringar, Beethoven och spökhistorier. Hela programmet hittas på kulturnatten.nu

3. Se Johannes Wanselow i drömrollen!

När Malmöskådespelaren Johannes Wanselow var ung var en av hans favoritfilmer ”Roxanne” med Steve Martin. Men det tog några år innan han fattade att den byggde på Edmond Rostands klassiker ”Cyrano de Bergerac” från 1897. När Malmö stadsteater nu sätter upp sin egen version av klassikern är det Wanselow som iträder rollen som Cyrano och premiären äger rum den 19 september på Hipp.

4. Ta del av första Galleriveckan!

När man inte kan ha en Malmö gallerinatt i coronatider då ordnar man en gallerivecka under fyra dagar. Den 24–27 september håller stadens gallerier öppet på dagtid mellan klockan 12–18. Vad sägs om tecknaren Eva Björkstrand på Galleri 21? Graffitikonstnären Oliw87 som målar fasaden utanför Galleri Final på Värnhem? ”A Malmö Trilogy” på Signal? ”Alkemistens laboratorium” på Malmö konstmuseum? Sammanlagt finns det 76 gallerier och pop-up-ställen i programmet.

5. Skratta åt Jan Stenmark!

”Min ringklocka har gått sönder, men jag kör hellre på folk än säger plingeling”. Tecknaren Jan Stenmarks lakoniska serierutor har fått folk att skratta sedan 1900-talet. Sedan dess har han satt opassande eller underfundiga texter till collagebilder inspirerade av 60-talets reklamfotografier. Nu ställs hans verk ut på Rum För Serier på Friisgatan i Malmö med start den 24 september och det är ingen brådska för utställningen är kvar till februari nästa år.

6. Gå på terapi med Potato Potato!

I våras hade Potato Potato premiär på ”Terapisterna”, men fick avbryta på grund av coronaviruset. Förra veckan hade de nypremiär i Stockholm och den 23 september är det Malmöpremiär på Biograf Spegeln. Och det är ingen slump att platsen är en bio. För Jenny Møller Jensen och Linda Kunze leker inte bara med terapiformen, utan även med bioformatet. Sammanlagt blir det fyra föreställningar på Spegeln den 23–24/9 och två på Panora den 25–26/9.

7. Mys med Happy Heartaches i cirkustältet!

När Malmösångerskan Brita Björs tidigare i år utsågs till årets artist på Folk- och världsmusikgalan hade hon en vecka tidigare blivit superviral när sambon Max Tellving filmade henne under slutet av ett Holmenkollens tremil och hon bland annat skriker ”Slipstreama förbi den där jäveln” till skidstjärnan Frida Karlsson från sitt eget vardagsrum. Till vardags är paret grundbulten i det fina bluegrassgänget Happy Heartaches som i våras släppte ep:n ”Over there” och lördagen den 19 september gör sin enda spelning på hemmaplan på Grand Circus Hotel på Kirseberg.

8. Upplev jiddisch och Berlin-house på Malmö Live!

Även om MSO enbart gör konserter för en streamingpublik är säsongen igång på Malmö Live men i det mindre formatet. Onsdagen den 23 september kommer den numera Berlinboende Malmö-dj:n Per Hammar för att göra en morgonkonsert på Kanalscenen. Men redan två dagar tidigare, måndagen den 21 september, uppträder Malmösångerskan Louisa Lyne som trots att hon inte har judiskt påbrå har fastnat för att sjunga på jiddisch. I hennes band Di Yiddishe Kapelye finns även maken Edin Bahtijaragic som till vardags sätter programmet på Victoriateatern.

9. Återvänd till Victoriateatern!

Apropå Victoriateatern så har de efter ett långt uppehåll nu kommit igång igen med sina konserter. I veckan uppträder Torbjörn Righard’s Silent Room (18/9), Stockholm Jazz Orchestra (19/9), Måns Perssons Petit Big Band (23/9) och Erik Steen Flamenco Fusion (24/9). Stockholm Jazz Orchestra-konserten är redan utsåld och kommer även att livestreamas gratis.

10. Gå på nostalgiskt frisörbesök!

Teater 23:s skådespelare Ann Katrin Andréasson har skapat sitt kanske mest personliga verk med ”Salong Koinoor” som handlar om hennes mammas teatersalong på 70-talet i Partille. I den musikaliska monologen, som är skriven för åldrarna 9–12 år, får barnen uppleva både sagans värld, en mörk krigshistoria och ett efter-skolan-drama på ett höghustak. Premiären äger rum på Teater 23 den 18 september.