Ny anklagelse mot Trump om sexövergrepp

En kvinna som tidigare arbetat som fotomodell anklagar USA:s president Donald Trump för att ha tafsat på henne och för att mot hennes vilja försökt kyssa henne.

Händelsen ska, enligt kvinnan, ha inträffat 1997 i Trumps vip-rum under tennisturneringen US Open i New York det året, rapporterar den brittiska tidningen The Guardian.

– Han tryckte sin tunga ner i min hals och jag knuffade undan honom. Sedan befann jag mig i hans grepp och han tafsade på mig över hela min kropp, på min rygg, på min rumpa, på mina bröst, överallt, säger kvinnan i en intervju med tidningen.

Kvinnan, som i dag är 48 år, har också försett The Guardian med foton som visar att hon vid tidpunkten var i Trumps närhet. Flera personer som var där har också intygat att hon berättade för dem vad som hänt.

Det är inte första gången som Donald Trump anklagas för att ha ägnat sig åt sexuella trakasserier. I en uppmärksammad bandinspelning från 2005, som blev känd strax innan presidentvalet 2016, hörs han säga att han när han vill kan ta på kvinnors könsorgan.

Trump avfärdade inledningsvis det han sagt som ett ”omklädningsrum-skämt”, men bad senare om ursäkt för sitt uttalande.

Donald Trump förnekar, via sina advokater de nya anklagelserna och låter enligt The Guardian förstå att kvinnans historia är politiskt motiverad eftersom den publiceras så nära det amerikanska presidentvalet den 3 november.

Kvinnan själv säger att hon valt att träda fram eftersom hon vill vara en förebild för sina tonåriga tvillingdöttrar.