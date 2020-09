Detta hände när du sov.

Sverige

Misstänkt mord i Stockholm

En man har påträffats död på en gång- och cykelbana på Årstabron i Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning gällande mord, alternativt dråp.

Världen

Första dödsfallet av ovädret Sally

En man har omkommit under ovädret Sallys framfart i södra USA. Stormen har bedarrat något, men översvämningsrisken är fortsatt stor i flera delstater.

Ekonomi

Svagt nedåt på Asiens börser

De asiatiska börserna tog rygg på Wall street och föll något när de öppnade portarna på torsdagen. I Tokyo sjönk Nikkei 225-index 0,2 procent i den tidiga handeln, det bredare Topixindex gick ner knappt 0,1 procent.

Nöje

"The Mandalorian" vann flera Emmys

Disneys Star wars-serie "The Mandalorian" har knipit sina första Emmy-statyetter. Några personer bakom Baby Yoda och hans kompanjoner prisades bland annat för specialeffekter och ljud under den tredje av fem Emmysändningar under veckan.