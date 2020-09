Trots coronapandemin – stort överskott i Region Skåne

Trots stora förluster inom tågtrafiken, folktandvården och kulturen så räknar Region Skåne med att klara ett överskott på närmare 900 miljoner kronor för 2020. Prognosen har förändrats från djupaste mörker i våras till betydligt ljusare.

Förutsättningen är att Region Skåne verkligen får begärda 1,1 miljarder kronor i statlig ersättning för extra sjukvårdskostnader i samband med coronapandemin.

– Vi räknar med att få de pengarna utbetalda. Finansminister Magdalena Andersson har ju lovat att regionerna ska ersättas krona för krona när det gäller sjukvårdens kostnader, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M).

– Då landar vi på plus 840 miljoner kronor, bara 60 miljoner saknas till budget. Och de sista miljonerna hoppas jag att vi kan ta in under årets sista månader.

Region Skåne, liksom alla andra sjukvårdsregioner, skickade i slutet av augusti en lista till Socialstyrelsen över alla extrakostnader förknippade med covid-19-vård.

De största posterna är personlig skyddsutrustning (433 miljoner), personalkostnader (374 miljoner) och anpassning av lokaler till smittsäker vård (198 miljoner). Men i redovisningen konstateras också att Skåne inte drabbades så hårt som befarat, och nu har en oanvänd överkapacitet på lagermaterial, medicinteknisk utrustning som respiratorer och covid-vårdplatser.

Carl Johan Sonesson är själv glatt överraskad av att budgetprognosen efter augusti ser så pass ljus ut.

– Det trodde vi ju inte i april, då pekade prognoserna på att vi skulle hamna 1,9 miljarder under budget. Men det är bra för Region Skåne att vi trots pandemin får ett rätt stort överskott. Vi behöver fortfarande investera i sjukhusbyggena och nya tåg.

All planerad vård ställdes ju in. Har pandemin också lett till minskade kostnader?

– Det får vi analysera noga. Vi har ju producerat mindre sjukvård, men ändå haft samma lönekostnader eftersom vi inte sagt upp eller permitterat någon personal, säger Carl Johan Sonesson.

Region Skåne har efterlyst mer stöd för de stora inkomstbortfallen inom kollektivtrafiken, när tåg- och bussresandet sjunkit. Skånetrafikens senaste beräkning är att de förlorat intäkter på 650 miljoner.

Men trots detta, och trots att Folktandvården och regionfinansierade Malmö Opera tvingades stänga under våren, ser Region Skåne ut att klara budgetmålet på 900 miljoner kronor.

Socialdemokraterna har länge kritiserat det borgerliga regionstyret för att låta det statliga coronastöd som redan gått ut ligga på hög, och samtidigt skära ner i kollektivtrafiken och ställa besparingskrav på sjukvården på 915 miljoner.

Om regionen nu gör ett stort överskott, är det inte läge att mildra effektiviseringskraven på sjukvården?

– Jag delar inte bilden av att det ligger ett sparkrav. Hälso- och sjukvården fick en utökad budget i år jämfört med 2019, betydligt mer än löneuppräkningarna, säger Carl Johan Sonesson.

Om staten skulle ge ersättning även för förluster i kollektivtrafik, tandvård och Operan kan Region Skåne rentav hamna över budget för 2020.

– Det är väl bättre än tvärtom – och då kanske budgeten för 2021 kan bli lite mer generös.