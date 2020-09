Skymningen faller över demokratin, hävdar Anne Applebaum. EU måste vara ljuset, stå upp för sina värden i världen.

Med bara drygt sex veckor kvar till valdagen i USA är det inte så konstigt att många går över Atlanten efter politiska nyheter. Detta är ett ödesval – för hela världen. Och berör självklart också Europeiska unionen.

När en amerikansk president håller sitt tal till nationen, State of the union, rapporteras detta i svenska medier, kommenteras och analyseras. När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i veckan höll sitt tal till unionen , State of the union, så var intresset möjligen lite större än vanligt, på grund av coronapandemin, men inte överväldigande.

Nu är hon ju inte heller någon demokratiskt vald ledare, utan "bara" en hög tjänsteman. Men talet ringar in vad EU är – eller borde vara. Och hur EU kan möta världen efter valet den 3 november.

Hon talade länge och famnade brett: 8 179 ord om klimat, digitalisering, hälsounion, minimilön, rättsstat, migration och en egen Magnitskijlag. Men det handlade också om EU:s plats i världen.

”Vem ska jagringa till när jag vill prata med Europa?” Det kan stämma att den amerikanske utrikesministern Henry Kissinger aldrig sade så, men det borde han ha gjort. Det måste finnas någon som kan svara för hela Europa.

Idag ansvarar utrikesministrarna i alla EU-länder gemensamt för utrikespolitiken och detta utrikesråd leds av Josep Borell, EU:s "utrikesminister". Här kunde unionen bli större än summan av sina medlemmar – om inte enskilda medlemmars veto fortfarande satte käppar i hjulet.

I sitt tal gav Ursula von der Leyen ett uttryckligt stöd till folket i Belarus – vilket borde vara helt självklart, men inte har varit det i EU. Hon tog upp det komplicerade förhållandet med Kina, som hon kallar det strategiskt viktigaste och mest utmanande, samtidigt:

"Vi måste alltid slå larm om brott mot de mänskliga rättigheterna oavsett var och när de förekommer – om det så är i Hongkong eller bland uigurerna."

Också det ska vara helt självklart utifrån EU:s grund, men trasslar ofta. Framför allt betonade hon hur viktiga banden över Engelska kanalen och Atlanten är.

Det gör också den amerikanska historikern och journalisten Anne Applebaum i sin nya bokTwilight of Democracy. The Failure of Politics and the Parting of Friends, som snart kommer på svenska med titeln Demokratins skymning. Det handlar om vänskaper som brister, ideal som sviks och allianser som spricker.

Så ser det dessvärre ut i Väst idag. Att reparera detta måste vara centralt. Att stå upp för den liberala demokratiska världsordningen, för rättsstaten och mänskliga rättigheter.

Applebaum påminner om att det var den brittiska premiärministern Margaret Thatcher som skapade den inre marknaden. Ändå har det hela tiden funnits motspänstiga konservativa, nostalgiker som inte kan acceptera att England därmed bara blev ett europeiskt land bland andra, menar Applebaum. De vill hålla fast vid "en värld där England spelade en privilegierad roll", inte bara var en vanlig mellanstor makt som Frankrike eller Tyskland.

Beskeden från London nu stöder bilden. Premiärminister Boris Johnson vill runda det utträdesavtal EU och Storbritannien har slutit. Vilket fick Ursula von der Leyen att i sitt tal citera vad Thatcher sade 1975:

"Storbritannien bryter inte fördrag. Det vore illa för Storbritannien, illa för relationerna med resten av världen, och illa för varje framtida handelsavtal."

Sant då och sant nu, partnerskap bygger på tillit.

Men medan konservativa britter drömmer sig tillbaka till fornstora dagar känner Donald Trump inte till amerikansk historia, noterar Applebaum. Han förstår inte tankarna hos USA:s grundlagsfäder och inspireras därför inte av dem. För honom är alla lika goda kålsupare, Rysslands president Vladimir Putin må beställa mord och bryta mot regler, men det är något Trump förmodar att alla ledare sysslar med. Och om USA och dess institutioner inte är speciella så finns det heller inget skäl att försvara dem; varför bry sig ifall demokrati inte är bättre än auktoritära styrelseskick. Det gäller också för de transatlantiska relationerna.

Trumps valseger 2016 skakade den liberala demokratiska världsordningen. En seger i höst kan rasera dess grundvalar.

EU stöder inte alltid Vita husets beslut, men kommer alltid att vårda den transatlantiska alliansen, "som bygger på delade värderingar och historia och ett starkt band mellan människorna", försäkrade von der Leyen. Oavsett valresultatet står EU redo att stärka partnerskapet.

Ett självklart, men viktigt besked. Samtidigt måste unionen hantera sina egna utmaningar med Polen och Ungern som har hamnat på fel kurs.

EU måste stå upp för sina värden i världen. Det kräver en röst och följaktligen efterlyste von der Leyen åter möjligheten att fatta beslut i utrikesfrågor med kvalificerad majoritet.

"Varför ska till och med enkla uttalanden om EU:s värderingar sinkas, vattnas ur eller tas som gisslan för andra frågor?"

Det enkla svaret är att alla i unionen inte står bakom det som ska vara en självklar värdegrund. Och därför inte borde vara med i EU.