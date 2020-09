Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Sveriges försvar ska bli större i höst, då riksdagen röstar om försvarsbeslutet. Detta är vanligtvis en tid som visar på Sveriges unika samarbetsförmåga i världen, men detta försvarsbeslut är annorlunda. Regeringen som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet menar att försvaret ska växa. En ståndpunkt som i sammanhanget är totalt okontroversiell, alla partier i Sveriges riksdag är för ett förstärkt försvar. Finansieringen verkar vara den splittrande frågan, och det framstår som att regeringen inte vill betala.

Statens i särklass viktigaste uppgift är att skydda sina medborgare gentemot yttre och inre hot. Misslyckas staten med den uppgiften är administrationen inte regeringsduglig. Samhällskontraktet riskerar att rivas upp om inte denna fundamentala princip uppfylls. Det är därför mycket märkligt att regeringen väljer att lägga knappt 0,5 miljarder kronor på bidrag till konstnärer eller nästan 2 miljarder kronor till idrotten.

Regeringen menar säkert väl och förslagen är inte nödvändigtvis dåliga i sak, däremot är prioriteringen förkastlig. Inträffar det värsta, och Sverige hamnar i krig, ska det nämnas att regeringen inte är beslutsför över bidrag till konstnärer på ockuperad mark. Förstärkningen av försvaret är därför prioriterad och måste gå före mindre viktiga utgiftsområden.

Regeringens prioriteringar märks tydligt i Januariavtalet, på punkt 71 går det nämligen att utröna följande: Biståndet ska uppgå till en procent av BNI (bruttonationalinkomst) under hela mandatperioden. Regeringen är med andra ord redo att ge bort drygt 50 miljarder kronor, helt utan motprestation och totalt utan att väga området mot andra utgiftsområden. Det är noterbart att en gräddfil ges till bistånd.

Trots en riksdagsmajoritet som kommer att köra över regeringens proposition har regeringen fortfarande svårt att inse faktumet att försvaret förtjänar ökade anslag.

I samband med att coronapandemin svepte in över Sverige riktades blickar mot nedmonteringen av våra beredskapslager. Sveriges försvarsminister bemötte krav på ökade anslag till totalförsvaret med ett mycket vagt argument som skulle motivera att inte binda sig till någon exakt summa: ” coronapandemin svepte in över Sverige riktades blickar mot nedmonteringen av våra beredskapslager. Sveriges försvarsminister bemötte krav på ökade anslag till totalförsvaret med ett mycket vagt argument som skulle motivera att inte binda sig till någon exakt summa: ” försvarsekonomins utveckling måste ta hänsyn till det mycket osäkra ekonomiska läge som Sverige och omvärlden nu befinner sig i”

Det är nu vi behöver satsa på försvaret, vi kan inte göra om samma misstag som med beredskapen inför smittsamma sjukdomar. Vi kan inte stå handfallna och be en aggressiv stat att lugna sig tills vi har byggt upp vårt försvar, lika lite kan vi be coronaviruset att hejda sig så att vi hinner köpa in fler skyddsmasker.

Lucas Seiersen Steneram