Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

När du skrev till Sydsvenskan hade informationen om att självtesten var slut på apoteken just nått ut till vårdcentralerna. Direktiv kom ut att boka in fler patienter på provtagning för Covid-19, även de som inte har bank-ID. Beslutet om att de patienter som har bank-ID ska boka självtest beror på att våra resurser i vården ska räcka till mer än just provtagning.

Att provet från 1177 är annorlunda än det som tas på vårdcentralen grundar sig just i vad du själv satte fingret på, då näs- och halsprov är svåra att göra på sig själv. Man ska väldigt långt upp vid näsprov, och det klarar man sällan själv. Därav har man det enklare testet från 1177 som självtest. Att du använder samma pinne i näsa och hals beror på att man ska få så mycket virus som det går på pinnen för att kunna analysera provet.

Du hade säkert fått prov taget vid din vårdcentral ifall du meddelat att prov inte gick att få tag på via 1177.

Sverige och Region Skåne har verkligen mannat upp och arbetar efter de resurser som finns både när det gäller material och personal. Informationen skiftar lika mycket från dag till dag för oss som är vårdanställda som för allmänheten. Denna pandemi är ny för oss alla och vi får bekämpa den tillsammans och fortsätta med att hålla avstånd och vara hemma vid symtom.

Jeanette Fransson

Medicinsk sekreterare på en vårdcentral i Skåne