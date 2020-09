Nytt ”Monster hunter” till Switch

Jakten på jättelika monster går vidare på Nintendos Switch. Två nya ”Monster hunter”-titlar kommer nästa år.

Capcoms ”Monster hunter”-serie går starkt. Förutom att en Hollywoodfilm är i antågande kommer två nya spel med monsterjakt i fokus till Nintendos Switch.

Det rör sig om ”Monster hunter: Rise”, som släpps till Switch den 26 mars, liksom ”Monster hunter stories 2: Wings of ruin”, med en mer tecknad stil, som kommer senare nästa sommar. ”Rise” erbjuder nya monster och en öppen värld, där fyra spelare kan samarbeta.

De båda titlarna presenterades vid Nintendos miniwebbsändning Direct på torsdagen, tillsammans med en del andra Switchrelaterade nyheter.

Bland annat står det klart att maffiaspelet ”Empire of sin” – som utvecklas av ”Doom”-skaparen John Romero och Brenda Romero, som arbetat ned rollspelsserien ”Wizardry” – kommer till Switch.

”Empire of sin” utspelar sig i Chicago på 1920-talet, och ges ut av svenska Paradox. Något släppdatum avslöjades inte.

Det gjorde det däremot för plattformsspelet ”Ori and the will of the wisps”, som visar sig vara ute redan nu.