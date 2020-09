Det amerikanska rockbandet The Smashing Pumpkins släpper dubbelalbumet ”Cyr” den 27 november – gruppens första album sedan 2018 års ”Shiny and oh so bright”, som släpptes efter en längre tids uppehåll.

Som om det inte vore nog med nyheter på Smashing Pumpkins-fronten meddelar bandet även att den animerade miniserien ”In ashes”, skriven av bandets sångare Billy Corgan och med musik från det kommande albumet, har premiär på nätet den 25 september, skriver Variety