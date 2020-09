Skellefteå vann trots sent tapp

Eter två perioder var Leksand uträknat och låg under med tre mål mot Skellefteå. Men dalalaget kom tillbaka i sista perioden och gick i kapp när Peter Cehlarik kvitterade med bara nio sekunder kvar. I en dramatisk förlängning kunde sedan Skellefteås Andreas Wingerli göra segermålet, 5–4.

Efter matchen var det en besviken Andreas Wingerli som uttalade sig i C More:

– Vi bjöd in dem i sista perioden. Det såg helt för jävligt ut. Vet inte om vi blev för bekväma.

Matchen såg ut att vara avgjord efter två perioder då Skellefteå ledde med 4–1. Samtliga fyra mål producerades i samband med powerplay. Det var bara Niclas Burströms 3–1-mål som gjordes fyra sekunder efter att Leksand blivit fulltaligt.

– Skönt när puckarna går in i powerplay. Det är tidigt på säsongen och vi försöker få i gång pp så bra vi bara kan och det har vi lyckats med hittills, sade Skellefteåbacken Philip Broberg i C More.

Han svarade för ett mål och två assist och var en av Skellefteås viktiga motorer i powerplay i den här matchen.

En annan viktig spelade där var Niclas Burström som också svarade för ett mål och två assist.

Frånsett under de första minuterna, då Skellefteå spelade ut Leksand, var det spelmässigt jämnt mellan de två lagen – när de hade full besättning på planen.

Leksand dominerade också spelet i slutet av första och i början av andra perioden då dalalaget tryckte på hårt för en kvittering. Då spelade Skellefteås målvakt, Gustaf Lindvall, riktigt bra och bidrog till att rädda sitt lag i matchen

När sedan Skellefteå gjorde tre mål på tre pp-möjligheter i andra perioden såg matchen ut att vara avgjord.

Leksandstränaren, Björn Hellkvist, var inte glad när han I C More kommenterade sitt lags boxplay:

– Vi har släppt in mål som vi inte ska släppa in. Några av dem måste tas bort. Vi måste stoppa puckarna så de inte går i mål, täcka skott och rädda puckarna.

Den sista perioden blev dramatisk. Ett uträknat Leksand kom tillbaka på ett imponerade sätt. Dalalaget dominerade spelet och på de sista sex minuterna gick de från 1–4 till 4–4 då Peter Cehlarik kvitterade när det återstod nio sekunder.

Förlängningen blev lika dramatisk då inhoppande Leksandsmålvakten Janne Juvonen räddade tre skarpa Skellefteåchanser och Leksand hade ribbskott och flera målchanser. När sedan leksingarna slarvade i offensiv zon kunde Andreas Wingerli göra Skellefteås segermål.