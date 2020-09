”Jag tog Er, för att Ni var oräddast.” Så skrev August Strindberg till sin förläggare Albert Bonnier. Samarbetet ledde till skandalrubriker, åtal för hädelse och anklagelser om ”smutslitteratur”. I detta kapitel ur nyutkomna ”Albert Bonnier och hans tid” skildrar Per T Ohlsson den stormiga relationen som förändrade svensk litteratur.

Per T Ohlsson

August Strindberg exploderade på den litterära scenen 1879 med romandebuten ”Röda rummet”, hans satiriskt kritiska skildring av ett stillastående, inpyrt samhälle. Strindberg blev ett av de allra största namnen bland de författare som knutits till Albert Bonniers Förlag, men originalutgåvan av ”Röda rummet” publicerades inte av Albert Bonnier, utan av konkurrenten Joseph Seligmann.

Romanen innehåller en känd, eller snarare ökänd, antisemitisk nidbild av en förläggare vid namn Moses Smith, osympatiskt nedlåtande bakom en gemytlig fasad. Även Joseph Seligmann var jude, av Strindberg avfärdad som ”juditiyv ”, men Smith kan inte gärna ha varit någon annan än Albert Bonnier. Så uppfattades det också av Albert. Han skrev till sin son och arvtagare Karl Otto, som uttryckt sin besvikelse över att Strindberg hade valt ett annat förlag : ” [ L ]äs kapitlet ’Hos förläggaren’ och du skall förstå varför han ej gått till mig. ”

Arvid Falk, huvudpersonen, söker upp Smith i förhoppningen att få ett manuskript antaget :

Med kännedom om denna Smiths stora makt, var det icke utan en viss beklämning den unge författaren klättrade upp för hans mörka trappor i Storkyrkobrinken. Länge fick han sitta och vänta och överlämna sig åt de mest pinsamma betraktelser, tills dörren slås upp och en ung man med förtvivlan i ansiktet och en pappersrulle under armen störtar ut. Darrande inträdde Falk i det innersta rummet där den fruktade tog emot. Sittande i en låg soffa, lugn och mild som en gud, nickade han vänligt på sitt gråskäggiga med en blå mössa försedda huvud och rökte så fridfullt sin pipa som om han icke nyss hade krossat en människas förhoppningar eller stött en olycklig ifrån sig.

Bilden av Smith i Röda rummet, inte särskilt smickrande för Albert, är belysande för det lika komplicerade som symbiotiska förhållandet mellan Strindberg och Bonniers :

Personligen hade Albert Bonnier svårt att tåla August Strindberg och stod främmande inför mycket i den nyare och socialt mer medvetna litteratur som bröt fram, men insåg samtidigt att Strindberg var en exceptionell begåvning med en exceptionell potential. Den provocerande attityden – och antisemitismen – fick han så att säga finna sig i.

***

Det var via sin hustru Betty och Karl Otto som Albert kom i närmare beröring med kontinentens nya litterära trender. Mot slutet av 1870-talet, när Betty och den sjukdomsdrabbade Karl Otto befann sig i italienska San Remo, läste de Gustave Flauberts ”Madame Bovary” och Émile Zolas ”L’Assommoir” och uppmanade Albert att översätta dem.

Albert föredrog själv det mer traditionella berättande som på svenska personifierades av Viktor Rydberg och Zacharias Topelius. Många av ”Det unga Sveriges ” författare, bland dem Gustaf af Geijerstam och Anne Charlotte Leffler, sökte sig till andra förlag.

Trots sina litterärt ganska konservativa preferenser förstod Albert Bonnier ändå att under dessa år kring 1880 etablera förläggarkontakt med August Strindberg, född 1849.

Efter oavslutade studier i Uppsala hade Strindberg en osäker tillvaro som fri skribent och journalist innan han 1874 fick en tjänst som extra ordinarie amanuens vid Kungliga biblioteket, vilket gjorde hans situation mer stabil.

Då och då försökte Albert ge den unge Strindberg ett handtag i form av översättningsuppdrag och medverkan i sin populära kalender Svea. Bland Strindbergs översättningar från engelska märktes ”Daddas visor”, som han tog sig an parallellt med arbetet på reformationsdramat ”Mäster Olof” sommaren 1872, då han hade en av sina första vistelser på Kymmendö, ett skärgårdsparadis som skulle inspirera honom till ”Hemsöborna”.

”Daddas visor” innehöll bland annat barnvisan ”Ba-a, ba-a, black sheep”, som dock fick sitt svenska genombrott först med Alice Tegnérs version tjugo år senare. Till skillnad från Strindberg förvandlade hon lammet från svart till vitt.

En oktoberdag 1877 dök August Strindberg upp på Albert Bonniers kontor med ett eget originalmanuskript. Det rörde sig om en samling noveller i Uppsalamiljö, Från Fjerdingen och Svartbäcken. Albert visade texterna för sina döttrar Jenny och Eva och skrev sedan till Betty och Karl Otto i San Remo att han fått ” några Uppsalaskizzer ” av Strindberg : ” Inte är det just några fulländade mästerstycken – men der äro goda bitar ibland dem. – Flickorna tycka de äro rätt roliga – så jag kanske tar dem. ”

Det var den trevande inledningen på en periodvis eldfängd förbindelse som skulle definiera Albert Bonniers Förlag lika väl som August Strindbergs författarskap. Eller som Strindberg skrev till sin första hustru, Siri von Essen :

” [ M ]in eld är den största i Sverige. ”

Hösten 1882 utkom så ”Det nya riket”, August Strindbergs knivskarpa granskning av Sverige efter representationsreformen. Originalversionen gavs ut av Claes Looström, men boken skulle bli ett stående inslag i Bonnierförlagets Strindbergskatalog.

Det förmodligen mest citerade avsnittet i ”Det nya riket” är Strindbergs skildring av den avgörande debatt på Riddarhuset, adelns kammare i ståndsriksdagen, som föregick representationsbeslutet i december 1865. Talare efter talare ” framröto sin passionerade kärlek till fosterlandet som älgar i brunsttiden ” :

Den som hörde allt detta kunde i sanning fråga sig den obesvarade frågan : tro de på vad de säga ? Eller äro de besatta ! De voro nog besatta, ty det blir människan då hennes heligaste intressen sättas på spel : de egna.

I relationen med Albert Bonnier var det emellertid ett annat moment i Det nya riket som skulle skapa viss friktion. För det obehag som Albert kände efter porträttet av förläggare Smith i ”Röda rummet” blev knappast mindre när han läste kapitlet ”Moses ” i Det nya riket.

I hånfullt ironiska ordvändningar gick Strindberg till angrepp mot judiska strävanden till assimilering:

Det finns icke något av den gamla världens folkslag, som omfattat den svenska nationen med sådan uppriktig och ihållande välvilja, man skulle kunna säga kärlek, som judarne, eller Moses, som de med sin vanliga humor älska att kalla sig. – ”Jag ticker så risligt micket om den svensken ”, sade en gång en hårklippare under det han fick pisk av fästmannen till den flicka vars flätor han klippt. – ”Den man ger mik strik, fer at jak kept den flickens hår ; men jak ticker ändå så risligt micket om den svensken. ” Ett vackrare bevis på Moses’ orubbliga hängivenhet kunna vi icke uppleta.

August Strindberg var helt enkelt antisemit.

Strindberg undvek att direkt konfrontera Albert Bonnier med antisemitiska utfall, men i hans övriga brevväxling var sådana attacker återkommande. När Albert hade bestämt sig för att lösa ut Strindberg från Claes Looström skrev Strindberg till Looström från Kymmendö den 23 augusti 1883 :

Du tycks icke vara så angelägen att behålla mig efter du icke grufvar. Det gör du rätt i ! Få se hur länge Moses och jag dra jemt ! En mera bevisande illustration till judarnes allmagt kan jag icke prestera, ändå jag kastar mig i Abrahams sköte för att rädda mitt lif och min framtid !

Tonen i breven till ”Herr Albert Bonnier ” var en helt annan. Anledningen var så att säga pekuniär. Några månader senare, när Strindberg befann sig i Paris, skrev han till Albert :

Jag känner icke våra affärers ställning men antager att ännu jag har något innestående allt under förutsättning att amorteringen framskjutes till andra hälften af solåret, då min ställning hunnit bli litet förbättrad ty utredningen för och sjelfva resan tog farliga hål i kassan. Jag ber derför Herr Bonnier vara god med omgående sända mig 500 Frcs.

Ytterligare ett par månader senare :

Får jag nu be Herr Bonnier vid årsskiftet tysta några fordringsegare så är jag tacksam ty att sända franska pengar hit för att återsända dem till Sverge är ju en omväg som kan undvikas genom ett af edra hyggliga biträdens välvilliga mellankomst.

Under dessa tidiga år i hans förbindelser med den judiske förläggaren Albert Bonnier framträder det med brutal tydlighet att Strindberg var impregnerad av en antisemitism som han ena dagen kunde släppa loss i sina privata kontakter medan han nästa dag, under sirliga bugningar, utbad sig om finansiellt understöd från Bonnier.

***

August Strindberg är mest känd som högproduktiv dramatiker och romanförfattare, men det var hans poesi, mer blygsam till sin omfattning, som på allvar öppnade dörren till Bonniers.

På försommaren 1883, när Albert och Betty befann sig på en av sina utlandsresor, fick Karl Otto hålla ställningarna på förlagsexpeditionen. En dag satt han och bläddrade i kulturtidskriften Ur dagens krönika. Där fastnade Karl Otto för ett antal dikter av Strindberg och skrev genast till Albert att med erbjudande om ”ett riktigt vackert honorar ” kunde Strindberg kanske förmås att välja Bonniers. Albert svarade positivt men avvaktande, vis av tidigare erfarenheter : ”[ S ]å borde man väl ock veta, om man icke sjelf får alltför hårda slängar i boken. ”

När Albert hade fått ett exemplar av ”Ur dagens krönika” med posten gav han klartecken åt Karl Otto att kontakta Strindberg, även om en diktsamling inte skulle sälja lika bra som ”Det nya riket”, ”ty ovett på prosa är mera lättbegripligt af hvem som helst ”.

Då hade Karl Otto redan tagit saken i egna händer och skrivit till Strindberg på Kymmendö och bett honom överväga Bonniers som förlag.

Strindberg svarade att han gärna tog emot ett anbud.

Efter besök av Karl Otto på Kymmendö och Alberts hemkomst upprättades ett kontraktsförslag, som Strindberg accepterade.

Det var således Karl Otto som drev på för att förlaget skulle fördjupa sin förbindelse med August Strindberg. Albert var däremot skeptisk. ”Min far älskade inte Strindberg som människa – snarare motsatsen ”, mindes Karl Otto, men tillade om Albert att ” han kunde icke neka mig något ”. För Karl Otto innebar Strindberg, som han beundrade gränslöst, en efterlängtad öppning mot de yngre författare som Bonnierförlaget haft svårt att locka till sig.

Resultatet blev Dikter på vers och prosa, följda av Sömngångarnätter på vakna dagar.

Det är lätt att förstå Karl Otto Bonniers blossande förtjusning över Strindbergs dikter, som han ville ge ut ”kosta vad det kosta ville ”. Det direkta, klara anslaget blåste som en uppfriskande vind genom den kvalmighet som vilade över mycket av tidens svenska lyrik. Här finns rader som blivit klassiska. Som den mustigt mäktiga vreden i ” Lokes smädelser ” :

Tidens gudar, som jag smädat,

smäda vill jag än en gång !

Tidens gudar, som jag hädat,

häda vill jag i en sång !

I han makten, jag har ordet,

jag har ordet i min makt ;

tretton ären I vid bordet ;

det betyder, har man sagt,

dödsfall, ofall, onda tider :

gudar, tagen Er i akt,

ty vad rättnu tiden lider :

gudar, varen på Er vakt !

Innehållet i ”Lokes smädelser” tilltalade också Albert Bonnier alldeles speciellt som ” lite ’tusan djefligt’ ”, även om han inte kunde motstå en galghumoristisk kommentar till Karl Otto. Borde det inte, undrade han, istället stå ”Tidens judar” ?

Fast samtiden förstod inte att uppskatta Strindbergs dikter vid publiceringen i november 1883. De dömdes ut i flera stora tidningar och försäljningen gick trögt. Aftonbladet varnade för ” osund läsning ” som riskerade att ” befläcka unga sinnen ”.

Strindberg, som anade hur mottagandet skulle bli, hade begett sig till Frankrike, varifrån han skrev och bad ”Herr Bonnier lemna mig i så fullständig okunnighet som möjligt om allt klander och ovett ”.

Uppföljaren ”Sömngångarnätter” fick ett bättre mottagande i början av 1884, men Alberts skepsis mot arrangemanget med Strindberg hade knappast avtagit. Möjligen befarade Strindberg en brytning, eftersom han lite uppfordrande påminde Albert om varför han valt denne som förläggare : ”Jag tog Er, för att Ni var oräddast. ”

Karl Otto Bonnier skulle bli den centrala förläggargestalten i Strindbergs skrivande liv, men med ”Dikter” och det sammanhängande kontraktet inleddes också en relation som skulle utsätta Albert Bonnier för svåra påfrestningar.

Det var inte något nytt antisemitiskt utbrott från Strindberg som till det yttersta skulle testa Albert Bonniers omvittnade lojalitet. Det var en novellsamling som Strindberg hade gett arbetsnamnet ”Qvinnobilder ”, men som vid utgivningen 1884 försågs med titeln ”Giftas” och underrubriken ”Tolf Äktenskapshistorier, med interview och förord”, en uppgörelse med det institutionaliserade familjelivet där radikal samhällskritik blandades med misogynt och reaktionärt tankegods.

***

”Giftas” skrevs i rasande fart medan Strindberg befann sig i mer eller mindre självvald exil Schweiz. Boken skulle, förklarade han i brev till sin bror Axel, ”rifva upp himmel och jord ”.

Han skulle sannerligen få rätt i sin förhoppning. ”Giftas” var en högst medveten och noga kalibrerad provokation mot det instängda oskarianska samhället och dess dubbelmoral.

Strindberg skickade kopior av manuskriptet till Albert och Karl Otto. Albert var inte odelat positiv :

Det är ju kraftiga och präktiga saker uti dessa stycken – men jag bara beklagar att han splittrar sig i komposition af sådana smärre berättelser i stället för att göra en större sammanhängande roman.

Albert befarade ” Rama-skrik öfver hans oanständighet ” och uppmanade Karl Otto att hyfsa språket : ”Plumpheterna måste ovillkorligen utstrykas ”. Strindberg gjorde några smärre justeringar, men det mesta fick stå kvar.

Att boken skulle kunna bli föremål för åtal tycks ha stått klart för både författaren och förlaget. Albert och i någon mån Karl Otto var mest bekymrade över så kallat osedliga inslag av sexuell natur, men Strindberg verkar redan på ett tidigt stadium ha identifierat ett annat avsnitt i ”Giftas” som skulle kunna leda till åtal på grundval av en antikverad brottsrubricering i tryckfrihetsförordningens tredje kapitel, ” hädelse emot Gud eller gäckeri af Guds ord eller sakramenten ”.

Den 13 september, ett par veckor före utgivningen, skrev han till Albert :

”Tror Ni det blir åtal på Piccadongen ?”

Det trodde Albert knappast ; han svarade inte ens på Strindbergs fråga. Men åtal blev det.

Giftas började säljas den 27 september. Intresset var stort och Strindberg själv var omåttligt stolt över en bok som han kallade ” det vackraste, qvickaste, svinaktigaste jag skrifvit ”.

En vecka senare, den 3 oktober, tog allt en annan vändning. På initiativ av justitieminister Nils Vult von Steyern belades boken med kvarstad, den blev med andra ord tagen i beslag. Några dagar senare väcktes åtal för ”hädelse ”, ett brott som kunde rendera författaren två år i fängelse.

Den passus som föranledde åtalet fanns i Giftas första novell, ”Dygdens lön ”, en raljant och utsökt formulerad drift med sakramenten, närmare bestämt konfirmationsprocessen och nattvarden :

Det uppskakande uppträdet, då överklassen tog ed av underklassen på Kristi lekamen och ord, att den senare aldrig skulle befatta sig med vad den förra gjorde, satt länge i honom. Det oförskämda bedrägeriet som spelades med Högstedts Piccadon à 65 öre kannan och Lettströms majsoblater à 1 kr. skålp., vilka av prästen utgåvos för att vara den för över 1800 år sedan avrättade folkuppviglaren Jesus av Nazarets kött och blod, föll icke under hans reflexion, ty man reflekterade icke den tiden, utan man fick ”stämningar ”.

Åtalet, som väckte väldig uppståndelse, gjorde Strindbergs bok extremt åtråvärd. Privatpersoner passade på att ”hyra ut ” sina exemplar och till boklådor och lånebibliotek var det rusning.

Redan samma dag som polisen genomfört sin kvarstadsrazzia på förlaget skrev Albert till Strindberg nere i Schweiz : ”Stämning är nu att motse i de närmaste dagarne, naturligtvis mot mig.”

Alberts brev speglade den omständigheten att boktryckare kunde fällas för tryckfrihetsbrott om inte författaren påtog sig ansvaret genom en så kallad namnsedel, ett bevittnat och förseglat dokument där namn och vistelseort framgick. Det gällde nu för Albert att införskaffa en sådan handling, bekräftad av Sveriges generalkonsul i Genève. Nästa dag skrev han till Strindberg : ”Att ni sjelf vill hemkomma och svara i målet tar jag för alldeles gifvet. ”

Det märktes ännu inga spår av nervositet hos Albert, som tycks ha känt sig övertygad om att åtalet var ohållbart, för att inte säga löjeväckande, och att en tryckfrihetsjury knappast kunde göra något annat än att fria.

Tongångarna i pressen blev mer och mer upphetsade i väntan på att målet skulle tas upp i Stockholms rådhusrätt.

Liberala Dagens Nyheter försvarade Strindberg som ”den mest geniale af Sveriges nu lefvande skriftställare ” och menade att justitieministern hade skämt ut Sverige, medan konservativa Nya Dagligt Allehanda beklagade att polisen inte lyckats beslagta fler exemplar av ”Giftas”. I högerorganet Smålandsposten gavs Strindberg epitetet ”stinkjordsgödselspridaren ”. Den officiösa Posttidningen beskyllde författare och förlag för att ha hånat ”hvad hvarje menniska med sant religiöst sinne aktar dyrast och heligast ”.

Den kritik som berörde Albert mest kom från gamla vänner som nu vände honom ryggen. Somliga sade upp bekantskapen och återlämnade gåvor, andra önskade att han skulle få sitta länge på Långholmen.

Anonyma hot riktades mot både Albert och Karl Otto : ”Stryk på mörka gator är kanske det språk som ni förstår. ”

Vid ett tillfälle fick de besök av en Stockholmsläkare som sade sig representera ett antal personer som var beredda att i händelse av ett friande juryutslag köpa hela upplagan av ”Giftas” – för att elda upp den. På så vis skulle man kunna förhindra den hemska bokens spridning samtidigt som förlaget kunde räkna hem en vinst. Han visades på porten.

Vad som nu började oroa Albert var att domstolen kanske inte skulle acceptera en namnsedel och att Strindberg skulle vägra att resa hem. Signalerna från Schweiz var inte helt lättolkade. I ett första svar till Albert efter beslaget skrev Strindberg : ”Kommer hem om Ni skall i fängelse, naturligtvis. Eljes ej. ” Han skyllde på sjukdom i familjen.

Strindberg hade från början ” ingen tanke på att resa hem ”, konstaterade litteraturvetaren och Strindbergkännaren Ulf Boëthius i sin fylliga kommentar i nationalutgåvan av Giftas : ”Det såg ut som om förläggaren, Albert Bonnier, skulle komma att åtalas om Strindberg inte infann sig. ”

Breven från Albert till Strindberg fick en allt mer vädjande ton, särskilt sedan Albert kallats till rådhusrätten, där han i förtroende underrättades om att ”derest Strindberg icke hemkommer och inställer sig så blir hr Bonnier fast ! ” Det räckte inte med en namnsedel. Strindberg måste inställa sig personligen. Den 9 oktober skrev Albert till Strindberg :

Nej, här duger ingen dagtingan längre – utan ett modigt beslut – det gör Er ock största hedern. Och lång besinningstid finns nu ej heller mera ( … ) Låt hederns bud inverka på Er. Tag Gud i hågen och res.

Den kvällen rådgjorde Albert och Karl Otto med Bettys kusin, juristen Semmy Rubenson, som delade den bedömning som skakat om Albert vid besöket i rådhusrätten. Rubenson föreslog att Karl Otto skulle resa ned till Genève och hämta hem Strindberg. Karl Otto gav sig iväg redan nästa dag.

Karl Otto Bonnier var framme i Genève den 14 oktober. Det blev inledningen på en episod med en del märkliga inslag som Strindberg själv skulle skildra i en serie prosastycken, ”Qvarstadsresan”.

Karl Otto sökte genast upp Strindberg, som bodde på ett pensionat i en förstad till Genève, Plainpalais, där de åt en god middag tillsammans. Under dessa avspända former försökte Karl Otto övertyga Strindberg om nödvändigheten av att han reste hem. Han möttes av kalla handen. Karl Otto gav upp hoppet, men när han nästa morgon vaknat på sitt hotell uppenbarade sig Strindberg, nu på ett helt annat humör, och utbrast :

” Nu reser jag ! ”

Strindbergs stämningsläge skiftade dock hit och dit under resan. På järnvägsperrongen i Hamburg började han plötsligt gråta och sade, enligt Karl Otto : ” Ursäkta mig, men det är mina nerver som jag ej kan behärska. ” På vägen från Hamburg till Kiel var Strindberg nervös och orolig.

Så stannade tåget vid ångbåtsbryggan i Kiel, intill det fartyg som skulle transportera honom och Karl Otto vidare till Köpenhamn. Strindberg noterade fartygets namn, Auguste Victoria, och blev som förbytt : ” Omen accipio ! Auguste Victoria. Seger !”

Via Malmö anlände Strindberg och Karl Otto till Stockholm på morgonen den 20 oktober. En stor folksamling hade mött upp vid centralstationen. Där ingick bland andra Albert Bonnier.

Strindberg höll ett bejublat ”perrongtal ”, där han gladde sig över att ”vi nu kunna börja att få luft i lungorna ” efter den kvalmighet som rått i Sverige, varpå han lovade att ”göra min plikt ”. Det var en tydlig indikation på att Strindberg betraktade åtalet som något större än honom själv och en enstaka bok : det handlade om tryck- och yttrandefrihet.

Dagen därpå, på förmiddagen den 21 oktober, inleddes själva rättegången.

I och med att Strindberg hade infunnit sig förföll ett åtal mot Albert Bonnier. Det var nu Strindbergs uppgift att försvara sig själv och Giftas, vilket han gjorde genom att konsekvent hävda att han inte alls ägnat sig åt ” gäckeri ”, utan åt att ”upplysa ”.

Juryn sammanträdde den 17 november och friade Strindberg efter drygt fyra timmar. Jubel utbröt bland tusentals personer som samlats på Riddarhustorget utanför rätten. Mitt i kaoset lyckades Strindberg med hjälp av polisiär assistans ta sig vidare till Grand Hôtel, där han höll ett kort tacktal för ”den seger som den fria tanken och det fria ordet vunnit ”.

Redan nästa dag begav han sig söderut, mot Schweiz, återigen hyllad av en folkmassa.

Den friande domen mot Strindberg fastställdes av Svea hovrätt den 8 december 1884.

***

Albert Bonnier var lättad, men också medtagen efter den pärs han tvingats genomgå. Han var ännu ovetande om de följder som debatten om ”Giftas” och ” smutslitteratur ” skulle få för honom i såväl personlig som professionell bemärkelse, men det fanns tecken på att kampanjen var allt annat än avslutad och att samhällsmoralens väktare bara bidade sin tid. Nya Dagligt Allehanda beklagade utgången i målet och uppmanade bokhandlarna till bojkott av Giftas, ”denna osedliga produkt ”.

Processen mot Strindberg och ”Giftas” ledde dessutom till slitningar i Albert Bonniers förbindelser med två av hans närmaste författarvänner, Viktor Rydberg och Zacharias Topelius. Särskilt Topelius ogillade Strindberg, ”en litteraturens hamnbuse”. Detta medverkade till Alberts beslut att inte förlägga en uppföljare till ”Giftas” såvida Strindberg inte lät ”Dygdens lön” utgå och dämpade en del formuleringar. Strindberg vägrade : ” Att ändra skrifsätt och åsigter derför att jag fått ovett gör jag ej. ” I en frän formulering anklagade han Albert för att försöka tvinga honom ”till tystnad genom kapitalets magt ”. I sitt svar påpekade en förorättad Albert att han ” under de sista brydsamma händelserna ” hade gjort sig ”förtjent af ett rättvisare bedömande från Er sida”, varpå han meddelade att Strindberg var helt fri att ge ut boken på annat förlag.

Sedan angav Albert vad som var den enskilt viktigaste anledningen till försiktigheten.

I sina affärsmässiga kontakter var det ytterst sällan som Albert Bonnier berörde sitt judiska ursprung, men nu hänvisade han till sin ”konfession ” och att den ” kolossalt reaktionära sinnesstämningen ” gjorde hans ställning ” ömtåligare än den skulle vara för någon annan ”.

De grövsta antisemitiska utbrotten i svallet från Giftasprocessen hade ännu inte manifesterat sig, men undertonerna i debatten om och kring åtalet var nog så tydliga med ihållande beskyllningar om ” geschäft ” och penninghunger. Till Strindberg skrev han : ”Ingen föreställning kan Ni göra Er om den hejdlösa massa med gemena skymford hvarmed jag och Karl Otto blifvit öfverösta. ”

”Giftas II”, ännu ilsknare än föregångaren, utkom 1886. Förläggaren var anonym. Först längre fram fick Karl Otto veta att det var hans kusin, Isidor Bonnier, en gammal skolkamrat till Strindberg.

***

Förhållandet mellan Strindberg och Albert Bonnier var stormigt åren närmast efter Giftasåtalet. Strindberg, fortfarande utomlands och under hård privatekonomisk press, kastade sig mellan allvarliga förebråelser och ångerfulla reträtter. ” När ungarna skrika på mat och medikamenter blir ’hanen’ en tiger ”, ursäktade han sig i ett brev till Albert sedan han några dagar tidigare hade hotat att skjuta sig själv.

Albert höll på att tröttna och förberedde i början av 1886 vad som i praktiken hade kunnat bli en brytning.

I februari skrev han ett brev till Strindberg om deras ” inbördes förhållande ”, ett arrangemang som innebar att Albert hade förstahandsrätt till Strindbergs verk :

Detta villkor, som utgör hufvudgrunden för vårt aftal och då för mig ur affärssynpunkt var af vigt, torde måhända för Er kännas tryckande, enär Ni däruti tyckes se ett slags censorskap öfver Edra arbeten.

Albert erbjöd sig att säga upp kontraktet och samtidigt stryka Strindbergs skuld till honom ; den uppgick till över 8 000 kronor, vilket idag motsvarar cirka en halv miljon. Syftet verkar ha varit att rensa bordet. Han hade fått nog.

Brevet skickades aldrig. Albert visade det för Karl Otto, som bad honom avvakta. Efter någon veckas diskussioner dem emellan avsändes ett omformulerat brev som inte nämnde möjligheten att häva kontraktet men där skuldavskrivningen kvarstod.

Strindbergs reaktion på detta generösa erbjudande säger det mesta om hans ombytlighet vid denna tid. Till sin bror Axel skrev han :

Stora Shylock !

Kan du tänka dig att han skänkte mig de 8,000 kronor jag är skyldig honom.

Der ligger något under det !

Något djefvulstyg.

Relationen mellan Strindberg och förlaget stabiliserades snart, åtminstone för stunden. Det hängde samman med att Strindberg frågade Albert vad han skulle tycka ” om jag skref mitt lif?”. Efter flera veckors funderande bestämde sig Albert för att ge Strindberg en chans. När manuskriptet levererats blev Albert förtjust : ”Det är ypperliga partier och högst få egentliga longörer. Jag är beredd att taga boken. ” Därefter tillfogade han, nästan som ett litet nålstick : ”Glädjande är att Ni försmått att peppra boken med ’grofva ord’. ”

Det var den självbiografiska ”Tjänstekvinnans son”.

Alberts entusiasm delades inte av Strindbergs konservativa vedersakare. Svenska Akademiens Carl David af Wirsén menade att boken präglades av ”oblyghet och råhet ” och angrep Albert, ”den förläggare, som betalar och låter trycka ett alster, utmärkt af så mycken fräckhet ”. Mer toleranta kritiker, som Karl Warburg i Handelstidningen, berömde däremot Strindbergs senaste verk.

Det var som om ”Giftas” hade kluvit det svenska kulturlivet i två antagonistiska läger, för eller emot Strindberg – och därmed för eller emot Albert Bonnier.

Därefter, till julen 1887, följde en storslagen skärgårdsroman, från början benämnd ”På landet”, men sedan omdöpt till ”Hemsöborna”, boken som än idag är synonym med Strindberg för en bredare publik, möjligen i konkurrens med Röda rummet.

Även ”Hemsöborna” föranledde konvulsioner mellan förlag och författare. Strindberg erbjöd manuskriptet till andra förläggare, som drog sig för att ge ut honom. Och han fortsatte sina attacker mot Bonniers.

Pingsten 1887 skrev Strindberg till Karl Otto – ” alldenstund min naturliga blygsamhet förbjuder mig skrifva ett ovettigt bref till din far ” – och anklagade förlaget för att upprätthålla ett mot honom riktat ”boycott- och reptilsystem ”. Samtidigt bad han om pengar. Karl Otto blev ursinnig och formulerade den 2 juni ett skarpt svar :

Att vi öfverhuvudtaget efter ett bref som ditt sista vilja trycka något af dina arbeten kan du väl knappt på allvar föreställa dig.

Han stoppade ned 500 kronor i kuvertet ”ur min privatkassa, då jag ännu ej vågat visa ditt bref för min far, som säkert skulle vredgas än mer deröfver ”.

Strindberg höll på att bli isolerad från den svenska förlagsvärlden och reagerade med ilskna utbrott mot ”Alb. B och hans röda reptilyngling ”. Brodern Axel, som ofta fungerade som Strindbergs mellanhand, ingrep och var av den bestämda uppfattningen att det trots allt måste bli Bonniers igen. Motvilligt gick Strindberg med på det med förbehållet att ”Alb. B är mig så vidrig som ett slemmigt reptil-djur att jag ej vill ha någon korrespondens med honom om ock köpet kommer till stånd ”. Även det grälet rann ut i sanden sedan Strindberg – lika motvilligt – gått med på att låta förlaget göra strykningar i texten. ”Hemsöborna” blev en stor framgång, liksom uppföljaren ”Skärkarlslif”.

Fantomsmärtorna från Giftas dröjde sig ändå kvar och bidrog till att förlaget 1888 tackade nej till Strindbergs ”Fröken Julie”, ett drama som ångade av lusta och klassmedvetande. Fröken Julie förlades istället av Joseph Seligmann, trots dennes betänkligheter när det gällde Strindbergs person : ” [ E ]n orm, en skallerorm. ”

För Albert och Karl Otto Bonnier fick det räcka med eldsvådor i Strindbergs namn. Karl Otto skulle senare beteckna refuseringen av ”Fröken Julie” som ”det största förläggaremisstag ( … ) jag och min far någonsin gjorde oss skyldiga till ”.

Men förlagets eldfängda förbindelse med Strindberg hade också en för framtiden lycklig konsekvens.

”Det unga Sverige ” betraktade Strindberg med misstro, inte minst på grund av hans kvinnosyn, men Bonniers offentliga uppslutning bakom sin kontroversielle författare ökade intresset för förlaget bland Strindbergs yngre kollegor. Året efter Giftas-processen gav tre av dem ut böcker hos Bonniers : Tor Hedberg, Georg Nordensvan och Oscar Levertin. Det var början på en modernisering av förlagets skönlitterära katalog.

Efter skilsmässan från Siri von Essen begav sig Strindberg 1892 utomlands för att försöka läka sina själsliga sår och börja om. Kontakten med Albert Bonniers Förlag klingade av för att upphöra under de så kallade Infernoåren, då Strindberg befann sig i kris. Först efter Alberts bortgång år 1900 återupptogs en närmare kontakt, nu med Karl Otto Bonnier.

Det var en komplicerad och explosiv relation, men fram till sin död 1912 återvände Strindberg alltid till Bonniers – och Bonniers alltid till Strindberg. Den ena parten blev, på gott och ont, ömsesidigt förbunden med den andra. Och trots alla besvärliga mellanhavanden med Albert Bonnier var Strindberg emellanåt noga med att uttrycka sin respekt. Till kusinen Gotthard Strindberg skrev han 1891 :

Lär mina barn att alltid nämna Albert Bonniers namn med aktning och tacksamhet, att alltid – hvad de än höra andra säga – tala godt om medlemmar af hans familj. Ty Bonnier räddade en gång dessa barns far från undergång.