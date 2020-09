Per T Ohlsson

Denna kandidatur var på sätt och vis lika bisarr som blotta möjligheten att en figur som Donald Trump kan bli omvald som president i USA. Men budskapet var det rakt motsatta.

Det drar ihop sig. Om sex veckor, tisdagen den 3 november, går USA till presidentval, det 59:e sedan 1789.

Kampanjen är nu på väg in i sin mest intensiva fas med tre direktsända debatter mellan republikanen Donald Trump och demokraten Joe Biden och en mellan deras vicepresidentkandidater Mike Pence och Kamala Harris.

Så långt är det mesta sig likt. Men årets val liknar ändå inget tidigare.

Det äger rum mitt i en pandemi som har krävt 200 000 amerikaners liv. Smittspridningen omöjliggör de entusiastiska massmöten som annars kännetecknar valrörelser i USA.

Nationen befinner sig i djup ekonomisk kris samtidigt som den skakas av ibland våldsamma manifestationer mot rasism och polisbrutalitet, genomförda under mottot Black Lives Matter.

Kalifornien och Oregon står i lågor.

Men framför allt:

Den sittande president som söker omval, Donald Trump, liknar ingen av sina företrädare. Med hat, hot och lögner söker han underminera USA:s fria institutioner och väcka liv i demoner från det förflutna.

Trumps allmänna olämplighet framgick av en utfrågning med väljare i tv-kanalen ABC i tisdags. Enligt CNN:s faktakontroll gjorde presidenten ett tjugotal lögnaktiga eller missvisande uttalanden.

Således är det svårt att jämföra detta presidentval med något annat, även om det finns beröringspunkter med 1968, ett annat valår då amerikanska städer brann och den republikanske kandidaten, precis som Trump, gjorde vad han kunde för att exploatera rädsla, missnöje och en vit reaktion mot den svarta minoritetens landvinningar, låt vara att Richard Nixon framstår som en verserad gentleman jämfört med en tölp som Donald Trump.

Med tanke på det sorgligt dysfunktionella tillståndet i amerikansk politik och den roll som den så kallade rasfrågan återigen spelar finns det anledning att erinra om den dråpligaste och mest underhållande presidentkandidaturen någonsin, politiskt tämligen betydelselös, men ändå märkligt relevant.

I presidentvalet 1964 ställde John Birks Gillespie upp som oberoende kandidat.

Känd som Dizzy säkrade Gillespie på 1940-talet positionen som en av århundradets största instrumentalister och musikaliska nydanare, en trumpetare med briljant, eruptiv teknik. Tillsammans med sin vapenbroder, altsaxofonisten Charlie Parker, omdefinierade och moderniserade han den enda genuint amerikanska konstformen: jazz. Det var bebop, en stil med snabba tempon och komplexa harmonier. Genom Gillespie fick den rent av sina egna accessoarer i form av solglasögon och basker.

Gillespie, född i South Carolina 1917, fick uppleva sin beskärda del av rasism och diskriminering. Ändå tvekade han inte ett ögonblick när han 1956 fick ett uppdrag från Eisenhoweradministrationen och USA:s UD, State Department: att sätta ihop ett storband som skulle turnera runt om i världen för att marknadsföra amerikansk kultur och demokrati. Initiativet hade tagits av en av kongressens få svarta ledamöter, Adam Clayton Powell, som representerade Harlem.

Kalla kriget rasade och regeringen i Washington ansåg att det behövdes en motvikt till de ballerinor och violinister som skickades ut av Moskva. Men viktigast var att publikt göra något åt USA:s moraliska och propagandamässiga dilemma: den systematiska rasåtskillnaden i ett land som såg sig som demokratins bastion.

Med hjälp av Quincy Jones, som själv tog plats i trumpetsektionen, skred Gillespie till verket och bildade en formidabel orkester, huvudsakligen svart men med vissa vita inslag. Dessutom hade den, vilket var ovanligt i jazzsammanhang, en kvinnlig medlem: trombonisten Melba Liston.

Orkestern har gått till historien som The State Department Band.

Ett dundrande band gjorde dundrande succé.

Gillespie och hans musiker togs emot som kungligheter, från Peru till Iran. Själv fick Gillespie översvallande beröm för sin diplomatiska talang.

Men hemma i USA väntade en annan verklighet. Där reducerades dessa hyllade ambassadörer för frihet och demokrati till andra klassens amerikaner, hänvisade till separata toaletter och portförbjudna på restauranger och hotell.

Erfarenheten bidrog till att Gillespie bestämde sig för att, rent konkret, försöka göra något åt saken.

Inför valet 1964 lanserade han en egen presidentkandidatur.

Högst på dagordningen stod medborgerliga rättigheter för USA:s svarta.

Tidpunkten var väl vald. Revolutionerande omvälvningar låg i luften. En historisk medborgarrättslag, utformad av John F Kennedys administration och genomdriven under den mördade Kennedys efterträdare Lyndon Johnson, hade förbjudit rasdiskriminering i offentliga sammanhang. Nu ville Johnson gå vidare med lagstiftning för att bland annat garantera svarta amerikaners rösträtt.

Men denna offensiv hotades av en vit motreaktion, personifierad av den ultrakonservative Arizonasenatorn Barry Goldwater, Republikanernas presidentkandidat.

I valrörelsen ställdes Goldwater mot demokraten Johnson, Kennedys vicepresident, som ville få ett eget mandat.

Gillespie insåg naturligtvis att han inte hade skuggan av en chans att bli vald, men nu gällde det att rädda revolutionen innan den kvävdes i sin linda. Därmed inleddes en besynnerlig kampanj, utformad mest som ett jippo men med en allvarlig underton.

Gillespies egentliga syfte, att stärka Johnsons chanser, framgick mellan raderna i de lite röriga intervjuer han gav:

”President Johnson har ett problem. Vi älskade alla president Kennedy … Min fru grät i veckor efter hans död. Men Johnson vill bli bedömd efter vad han själv har gjort, inte vad president Kennedy påbörjade … Jag är med på det.”

Gillespies löften om viktiga utnämningar väckte särskild uppmärksamhet.

Den vittbereste Duke Ellington skulle bli utrikesminister och Louis Armstrong jordbruksminister. Om den senare sade Gillespie: ”Han är ju från New Orleans och vet allt om hur man odlar saker.” Den mystiske Miles Davis var självskriven som CIA-chef. Charlie Mingus, mentalt instabil och känd för att slå folk på käften, skulle erbjudas en nyinrättad befattning som fredsminister.

Posten som chef för det väldiga kongressbiblioteket var förbehållen Ray Charles, blind sedan barndomen.

För Alabamas rasistiske guvernör George Wallace hade Gillespie ett speciellt uppdrag i åtanke: sändebud i Kongo.

Med anspelning på Gillespies förnamn bildade hans anhängare The John Birks Society, en satirisk blinkning till den högerradikala organisationen John Birch Society.

På frågan varför han överhuvudtaget ville bli president svarade Gillespie: ”Därför att vi behöver en.”

Kampanjlåten var bebop-klassikern Salt Peanuts, nu försedd med titeln Vote Dizzy!

Mitt bland dessa komiska, lätt absurda infall fanns det emellertid tecken på framsynthet hos den politiskt helt oerfarne Gillespie.

Han efterlyste ett tillbakadragande av USA:s militära rådgivare i Sydvietnam innan USA körde fast i ett hopplöst krig i ett land som nästan ingen amerikan hade hört talas om. Och när det gäller det kommuniststyrda Kina, som inte erkändes diplomatiskt av USA förrän 1979, var Gillespies inställning närmast klärvoajant. Han hade förvisso inget till övers för regimen i Peking, men rekommenderade ett erkännande av ekonomiska skäl:

”Kan ni tänka er, vi betraktar ett folk med 700 miljoner människor som ett icke-folk … Vi behöver affärerna. Vi håller ju på att tappa marknader. Så vaknar man upp och plötsligt finns där 700 miljoner fler människor att sälja någonting till.”

Dizzy Gillespie lade ned sin kampanj strax före presidentvalet i november, då Lyndon Johnson vann en jordskredsseger över Barry Goldwater.

Nästa år, 1965, drev Johnson igenom den epokgörande rösträttslagen; till sist öppnades vallokalerna för svarta amerikaner på samma villkor som för vita. Man skulle kunna säga att det var först då som USA blev en fullvärdig demokrati.

Tyvärr var 1965 också året då Lyndon Johnson tog det katastrofala beslutet att skicka reguljära amerikanska trupper till Sydvietnam.

Dizzy Gillespie gick ur tiden 1993, med rätta hyllad och ihågkommen som en gigant. Men med undantag för en pjäs som sattes upp i London i anslutning till presidentvalet 2004 – Vote Dizzy! – har hans presidentkandidatur fallit i glömska.

Fast musiken lever. Som i den klassiska inspelningen från jazzfestivalen i Newport 1957, förevigad av Verve Records på ett av alla tiders bästa livealbum.

The State Department Band stämmer in i det oemotståndliga basriff som inleder klassikern Manteca:

I’ll never go back to Georgia.

I’ll never go back to Georgia.

I’ll never go back to Georgia.

Därefter följer sju minuters explosion med afrikanska och karibiska rytmer blandade med bluesmättat råsväng och humoristiska detaljer.

Det är en musikalisk påminnelse om vad som står på spel den 3 november:

Den livgivande, hoppfulla idén om Amerika som den stora smältdegeln.

