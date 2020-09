Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Snart kan ensamheten och isoleringen minska. Nyligen meddelade regeringen att besöksförbudet på landets äldreboenden upphör vid månadsskiftet. Spridningen av coronavirus har minskat på äldreboenden liksom i övriga delar av samhället. Ändå var det inget givet beslut.

Socialstyrelsen, som utvärderat förbudet, gjorde en samlad bedömning där det vägdes in att många äldre har farit illa av restriktionen. Fortsatt försiktighet krävs.

"Det är en risk när vi lyfter förbudet. Jag vill nu att alla tar ansvar", sade socialminister Lena Hallengren (S) när hon gav beskedet.

Men ansvarstagandet måste handla om mer än att hindra spridning av covid-19. Även när besöksförbudet är ett minne blott, så gäller det att inte glömma bristerna som uppdagats under pandemin. På många håll har alltifrån resurser till personalsituation visat sig vara under all kritik. Pressade scheman, bristande utbildning, brist på skyddsutrustning och slarv med hygienrutiner. Det finns rentav äldre som har nekats individuell läkarbedömning av sina behov.

När Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskade tusen verksamheter inom äldreomsorgen ansågs vart tionde boende ha "brister av allvarlig karaktär". Och efter en fördjupad granskning konstaterade IVO:s generaldirektör Sofia Wallström i juli att 40 kommuner stått för nästan 70 procent av alla dödsfall i covid-19 på äldreboenden. Det kan tolkas som att dessa kommuner har haft särskilt svårt att begränsa smittspridningen och ge de äldre den vård de behövt, framhöll hon.

Men även om bristerna är särskilt allvarliga på vissa håll, så finns helt uppenbart generella problem.

"Det har funnits brister i äldreomsorgen i flera decennier och coronakrisen har synliggjort behovet av förändring", säger forskaren Marta Szebehely till SVT

Hon pekar på fem förutsättningar för att verksamheten ska fungera - tid, kontinuitet, flexibla arbetsuppgifter, stöd till personalen samt bred kunskap - och noterar att det idag brister på i princip samtliga punkter.

Det handlar inte bara om äldreboenden. En person med hemtjänst minst två gånger per dag får i genomsnitt hjälp av sexton olika personer under en tvåveckorsperiod. Dåliga villkor och tung arbetsbelastning ger svårigheter att behålla personal och det är inte sällan hög sjukfrånvaro.

Om ingenting görs blir problemen snarare större än mindre framöver. Enligt Socialstyrelsens prognoser kommer behovet av olika former av insatser för äldre att öka väsentligt under det närmaste decenniet.

Med andra ord krävs nu rejäla satsningar på att förstärka och förbättra berörda verksamheter.

I juni presenterade regeringen sitt äldreomsorgslyft : under två år satsas sammanlagt 2,2 miljarder kronor på vidareutbildning av personal. Det är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. Uppenbart finns fler och större brister att ta itu med.

Hur välkommet det än är att äldreomsorgen kan börja återgå till det som gällde före corona, så är det viktigt att minnas att den inte var tillräckligt bra då heller.