Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Jag träffade Christian Cozlov en kylig eftermiddag i februari, utanför Brooklyn Colleges bibliotek i New York. Vid femtiden kom han springande uppför den breda stentrappan, andfådd och iklädd en brun skinnjacka och ett par snygga loafers, med ett stort paket under armen. Det var de nytryckta affischerna för hans nästa event, berättade Cozlov glatt, som han precis hämtat upp på postkontoret. Som lokal ordförande för den konservativa studentorganisationen Turning Point USA, TPUSA, hade han bjudit in en känd, kontroversiell talare till campus för att prata om ”vänsterradikalernas” hot mot yttrandefriheten.

TPUSA, som startade 2012, har under de senaste åtta åren utvecklats till en massiv gräsrotsrörelse – med lokala förgreningar på 800 campus och en omsättning på tiotals miljoner dollar. Officiellt ska organisationen ”undervisa och organisera studenter till att verka för principer om frihet, marknadsekonomi och en begränsad stat”.

I själva verket utgörs den av president Trumps mest högljudda och trofasta supportrar.

Strategin är att bjuda in de mest extrema och konservativa talarna till de mest vänsterliberala och progressiva universiteten för att avhandla känsliga ämnen som abort, hbtqi-rättigheter och rasism. De uppenbara provokationerna som ofta leder till högljudda protester används sedan som ”bevis” på demokraternas hot mot de amerikanska idealen och samhällets moraliska förfall. Ju fler tatuerade demonstranter med färgglatt hår som lyckas fångas på video tillsammans med de kostymklädda TPUSA-studenterna, desto bättre spridning får klippen bland republikaner och Trumpsupportrar på Twitter.

Republikaner har förvisso rätt i en sak, när de med fasa talar om det liberala hotet: det demokratiska partiet har rört sig kraftigt mot vänster under senare tid. En mätning från 2016 visar att fler demokrater har en positiv inställning till socialism än de har till kapitalism. Bland unga amerikaner i åldrarna 18–23 svarar 64 procent att de kan tänka sig att rösta på en socialistisk kandidat.

Men det är inte bara Demokraterna som svänger. Under senare år har det republikanska partiet också blivit allt mer värdekonservativt, speciellt i frågor som rör migration och ras, sjukvård, abort och hbtq-rättigheter. Samtidigt uppger allt fler amerikaner att de har extremt negativa åsikter och känslor gentemot personer som röstar på det andra partiet.

I det ödesmättade krig som rasar över värderingar och USA:s riktning finns ingen viktigare – eller mer symboliskt laddad – seger än platserna i Högsta domstolen. Det är därför föga förvånande att Trump och republikanerna knappt lät den populära liberala domaren och feministikonen Ruth Bader Ginsburg dra sitt sista andetag innan de annonserade ut att en konservativ domare skulle ta hennes plats så snart som möjligt.

Det återstår att se om de under de knappt femtio dagarna fram till valet kommer hinna ta sig igenom alla nödvändiga procedurer och skrapa ihop tillräckligt med röster i senaten. Men egentligen spelar det inte så stor roll om de lyckas. Både demokrater och republikaner vet att Ginsburgs död är som en granat i det kulturkrig som genomsyrar hela det amerikanska samhället – från ett campus i Brooklyn till högsta domstolen i Washington – och som med all sannolikhet kommer att avgöra det amerikanska valet.