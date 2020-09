FN distansöppnar med hot om nytt kallt krig

FN:s toppmöte hålls på distans. Trots förinspelade tal kom skarpa utfall, angrepp och svar. FN:s generalsekreterare varnar för ett kallt krig mellan USA och Kina.

Förenta nationernas generalförsamling öppnade traditionsenligt det kommande årets arbete med ett toppmöte, på distans, på tisdagen.

Coronapandemin har tvingat världens stats- och regeringschefer att skicka in sina tal, ofta förinspelade, till FN:s högkvarter i New York som vanligtvis är en tummelplats av möten, utspel och oväntade infall under septemberveckan.

Mötet inleddes dock med en kraftfull varning från FN:s generalsekreterare António Guterres, som fanns på plats.

– Vi måste göra allt vi kan för att undvika ett nytt kallt krig.

– Vi rör oss i en farlig riktning. Vår värld har inte råd med en framtid där de två största ekonomierna delar jorden med en stor spricka, fortsatte Guterres i ett skarpt riktat angrepp mot USA och Kina utan att nämna dem vid namn.

USA:s president Donald Trump valde i sitt tal från huvudstaden Washington att peka ut Kina som ansvarig för coronapandemin, som han återigen kallade för Kinaviruset.

Han sade att Kina måste hållas ansvarig.

Trump valde sedan i ett kort tal att framhäva amerikanska framgångar, med hänvisning snarare till USA:s väljare inför novembers presidentval än till kolleger runt om i världen.

Trump fick, någon halvtimme senare, knappast svar på tal då även Kinas ledare Xi Jinpings tal var förinspelat. Framför en väggmålning av kinesiska muren sade Xi att världen måste samarbeta för att möta nuvarande och framtida utmaningar.

Sedan sade Xi att Kina inte har för avsikt att utkämpa ”ett kallt eller hett krig”.

På plats i FN:s generalförsamling kunde dock Kinas FN-ambassadör, i presentationen av sin ledares tal, förkastat de amerikanska anklagelserna om coronaviruset från USA.