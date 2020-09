The Four Seasons-medlemmen Tommy DeVito död

Tommy DeVito, en av ursprungsmedlemmarna i doo wop-gruppen The Four Seasons, har gått bort i sviterna av covid-19 vid 92 års ålder.

Hans Four Seasons-kollegor Frankie Valli och Bob Gaudio uttrycker sin sorg över DeVitos bortgång i ett gemensamt uttalande, skriver Variety : ”Det är med stor sorg vi meddelar att Tommy DeVito har gått bort. Han kommer att saknas av alla som älskade honom.”

The Four Seasons hade tre Billboardettor i rad åren 1962–1963 med låtarna ”Sherry”, ”Big girls don't cry” och ”Walk like a man”. Gruppen knep återigen förstaplatsen med 1964 års singel ”Rag doll”.

De valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 1990, och förevigades i musikalen (och sedermera även filmen) ”Jersey boys”.