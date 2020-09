100-årig krigsveteran hedras med film

Historien om den brittiske krigsveteranen Tom Moore, som blev ”Kapten Tom” med britterna när han samlade in 33 miljoner pund till sjukvården under coronakrisen, blir film, skriver The Guardian . Moore samlade in pengarna – motsvarande nära 374 miljoner kronor – genom att promenera 100 varv i sin trädgård före sin 100-årsdag och samtidigt uppmana människor att donera om de stödde initiativet.