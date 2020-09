Misstänkt grov våldtäkt mot barn

Polisen utreder en misstänkt grov våldtäkt mot ett barn, yngre än 15 år gammal.

En stor insats har under natten pågått i Rågsved, söder om Stockholm, efter att polisen fick in larm om en misstänkt våldtäkt mot barn. Barnet är under 15 år gammalt och det var en närstående till barnet som larmade.

– Det var och är fortfarande ganska oklart exakt vad som har hänt. Vi har tillbringat stora delar av natten med att lokalisera brottsplatsen. Vi tror att vi har hittat den, utomhus i Rågsved, säger Carina Skagerlind, presstalesperson vid polisen.

Tekniker har varit på brottsplatsen och man har även gjort en del fynd där.

– I dag jobbar vi vidare med ärendet och vi kommer prata med brottsoffret som fått sjukhusvård under natten, säger Carina Skagerlind.

Polisen rubricerar i nuläget händelsen som grov våldtäkt mot barn.

– Skälet till brottsrubriceringen är att barnet hade skador, så om det kan konstaterats att det skett en våldtäkt så har det skett under någon form av våld och hot.

Enligt polisen handlar det inte om allvarliga fysiska skador

– Det är någon lättare huvudskada, men självklart är det här en traumatiserande upplevelse, säger Skagerlind.