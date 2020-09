Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Nollräntan kommer att bestå under åtminstone tre år till. Det var beskedet som riksbankschef Stefan Ingves gav i veckan i samband med att direktionen vid sitt senaste möte lämnat reporäntan oförändrad.

Att det inte ligger någon nära höjning i korten säger sig självt i akuta pandemitider. Men att det inte blir någon höjning under så pass lång tid som tre år är mer förvånande - och oroande.

Många högt belånade småhusägare och bostadsrättsinnehavare känner sig förstås lättade. Men på sikt är detta en samhällsekonomiskt skadlig politik.

Den ekonomiska politiken står på två ben. Finanspolitiken sköts av finansdepartementet och beslutas i Sveriges riksdag. Penningpolitiken hanteras av en självständig Riksbank.

Det är en bra struktur och resultatet av lärdomarna efter 1980-talets och tidiga 1990-talets överbudspolitik, tvåsiffriga inflationstal och välståndssänkande devalveringar. Med 1990-talets reformer följde rörlig växelkurs och en riksbank som sätter räntan utifrån ett mål att inflationen ska hålla sig runt 2 procent. Samtidigt enades partierna om utgiftstakt, budgetkontroll och överskottsmål.

Det är en politik som har tjänat oss väl, sänkt statsskulden, bringat ordning och reda i finanserna. Därför har Sverige nu också utrymme för kraftigt expansiva insatser - 105 miljarder kronor i årets budget, 85 miljarder kronor i nästa års budget - mot pandemins ekonomiska effekter. Den offentliga sektorns bruttoskuld stiger visserligen rejält, från drygt 35 till nästan 43 procent av BNP. Men slaget mot svensk ekonomi som en följd av omvärldens nedsänkningar, minskad handel och konsumtion är stort. I år väntas BNP per capita falla med hela 5,5 procent.

Men det finns problem. Sett i backspegeln har finanspolitiken sedan finanskrisen 2008 varit för stram, penningpolitiken för lätt. Riksbanken har kontinuerligt sänkt styrräntan, men misslyckats i försöken att nå målet om en inflation runt 2 procent. 2015 fick vi minusräntor. Därigenom har Riksbanken förlorat den viktiga reporäntan som penningpolitiskt effektivt verktyg när ekonomin behöver stimuleras.

När pandemin slog till i våras valde Riksbanken i stället att vräka ut likviditet på marknaderna genom att köpa obligationer, då också företags- och bostadsobligationer. På så vis skulle räntorna hållas nere.

Det är en tveeggad strategi. Företagen får konstlat uppblåsta resultat. Låga räntor eldar vidare på bostadspriserna, inte minst sedan Finansinspektionen tillåtit bankerna att häva amorteringskravet. Det förklarar mycket av det pågående rallyt på bostadsmarknaden. Samtidigt ökar klyftorna mellan dem som har aktier och fastigheter och dem som varken får lån eller kan göra bostadskarriär.

Mellan år 2005 och 2019 har hushållens skuldsättning fördubblats . Skulderna har vuxit betydligt snabbare än de disponibla inkomsterna. Skuldkvoten har därmed ökat och utgör i dag runt 186 procent av den disponibla inkomsten.

I juli 2020 uppgick hushållens skulder till 4 335 miljarder kronor, vilket motsvarar ca 85 procent av BNP. Av dessa skulder utgjorde 82 procent bolån. Och nu efter riksbankschefen Stefan Ingves besked ser hushållens lånekarusell ut att kunna fortsätta i tre år till.

Finansinspektionen brukar försäkra att marginalerna är goda, att hushållen klarar sina skulder. Det är sant att de stora skulderna ligger i hushåll med höga inkomster. Riskerna på makronivå är därför något mindre än vad de kan förefalla. Men vad händer den dag när räntorna kanske måste höjas rejält?

Pandemin har visat att svarta svanar finns.

Det var ett misstag av alliansregeringen att låta Finansinspektionen, inte Riksbanken, ta över ansvaret för den finansiella stabiliteten. Om Riksbanken hade fått detta ansvar hade den också i sina räntebeslut behövt ta hänsyn till hur tillgångspriserna påverkas av ränteförändringar.

Ibland talar man om banker som är too big to fail; skulle bankerna gå omkull blir konsekvenserna för hela ekonomin omfattande. Frågan är om inte den ultralätta penningpolitiken nu håller på att göra även hushållens bolån till en faktor som också är på väg att bli just too big to fail.