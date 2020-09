MFF är ett steg närmare gruppspelet i Europa League efter att ha kört över Lokomotiva Zagreb med 5–0. Isaac Kiese Thelin visade vägen med de två första målen.

– De var inte så bra som vi trodde, men vi gör det också starkt både offensivt och defensivt, sa han.

Kroaterna kom knappt över halva plan under de första 45 minuterna. Passningsspelet var slarvigt och närkampsspelet passivt. MFF var först på nästan varje boll och utnyttjade det också.

En bollvinst bäddade för 1–0 i den femte minuten. Oscar Lewicki hittade Søren Rieks som hittade Isaac Kiese Thelins panna och så hade den långe anfallaren gett sitt lag en drömstart på Stadion.

Samma anfallsduo samarbetade åter snyggt i den 17·e minuten och med samma rollfördelning. Rieks spelade fram Kiese Thelin som ensam med målvakten skickade in 2–0 med en höger yttersida.

MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson var förtjust över det han fick se och talade om “Natural Born Killer in the Penalty area”; dansken var ju själv en vass avslutare under sin aktiva karriär.

– Han har redan gjort många mål för oss i år, men mer vill ha mer. Mål är alltid viktigt för en forward. Speciellt det första gör han bra när han löpet mot första stolpen och får bra tough, sa Tomasson.

Iaaac Kiese Thelin ryckte på axlarna åt att han hittade rätt igen efter sex mållösa matcher.

– Skönt att göra mål såklart, men det är inget jag har känt mig stressad av eller så, sa han.

Målgesten där han höll för ögonen var en fin passning till högre makter.

– Att alltid tro blint på Gud.

Men den här kvällen behövde Malmö FF ingen extra hjälp på något sätt och matchen kändes avgjord när Adi Nalic bredsidade in 3–0 framspelad av Jo Inge Berget.

– Det var en bra ledning i paus, men vi sa till varandra att gå in för att hålla nollan och göra två mål till, sa Isaac Kiese Thelin.

Precis så blev det med Eric Larsson och Søren Rieks som målskyttar efter sidbytet.